Львов стал эпицентром скандалов с ТЦК: что происходит и как это поощряют военные и власть

В последнее время работники Львовского областного ТЦК и СП довольно часто попадают в скандалы с принудительной мобилизацией. Они приходят на работу или ловят людей посреди улиц и насильно забирают в военкомат.



ТСН собрал последние громкие скандалы, связанные с работниками ТЦК во Львовской области.

Военкомы на глазах у свидетелей "упаковали" мужчину до буса

Напомним, 10 ноября в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как во Львове работники ТЦК силой задерживают мужчину и "упаковывают" его в микроавтобус на глазах у свидетелей. Очевидцы выкрикивали в адрес военных: "Что вы делаете!", "Вы не имеете права!", однако те не считались. Одновременно один из представителей ТЦК подошел к девушке, которая снимала все на видео, и вырвал из ее рук смартфон.

Впоследствии в областном ТЦК отчитались, что провели служебную проверку, и сообщили, что по факту были определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности.

"Что касается вчерашнего случая, где сетью Интернет распространялась информация, о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и работниками ТЦК. По данному факту проведена служебная проверка, по факту определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.

В военкомате подчеркнули, что к обязанностям привлекаются военнослужащие, переведенные с боевых бригад по состоянию здоровья как ограниченно пригодные.

Группа работников ТЦК силой "мобилизовала" парковщика прямо с рабочего места

После этого, через несколько дней, в соцсети снова появилось видео с принудительной мобилизацией сотрудниками ТЦК. Издание "Черновицкий луч" опубликовало видео, как во Львове семеро работников ТЦК и СП силой "мобилизовали" парковщика прямо с рабочего места. Этот факт был зафиксирован на видео с камер видеонаблюдения ЛКП "Львовавтодор", где впоследствии подтвердили информацию. По их данным, инцидент произошел 10 ноября.

На видео видно, как один из военных заходит в помещение, где находится персонал, и под руку насильно выводит на улицу парковщика. Под зданием находились еще шесть работников ТЦК.

В пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП заявили, что якобы ничего не знают об инциденте. В то же время, там заявили, что мужчины призывного возраста сами должны приходить в ТЦК для уточнения данных.

"Не комментируем и нет такой информации. У нас такого не было. На данный момент нам известно только об одном факте, и мы уже подали информацию об этом в соцсетях", — заявили в областном военкомате.

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"Будь мужиком, с*ка!": военкомы посреди ночи "упаковали" мужчину в ТЦК

Меньше чем через неделю в Сети опубликовали ролик, как утверждает автор, из Львова, на котором зафиксирована стычка между парой и людьми в военной форме. На видео видно, как пять человек в военной форме ночью "упаковали" в бус мужчину и выбили из рук телефон у женщины, пытавшейся им помешать. Кроме того, как слышно, военные оскорбляли спутницу мужчины.

По данным местных СМИ, конфликт произошел на улице Гавришкевича в ночь на 22 ноября. Работники ТЦК силой запихали мужчину в бус якобы из-за нарушения комендантского часа.

Во Львовском ТЦК уже прокомментировали ситуацию и заявили, что проверяют информацию о причастности их работников к инциденту.

"Проверяем факт причастности военнослужащих ТЦК к данному инциденту. Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет меры по установлению сложившихся обстоятельств, выясняются все детали данного случая", — говорится в сообщении службы связей с общественностью Львовского областного ТЦК и СП.

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Работники ТЦК "мобилизовали" мужчину возле магазина

На следующий день телеграмм-каналы распространили кадры снова с работниками Львовского военкомата, которые насильно задерживают мужчину прямо возле магазина. Автор видео утверждает, что инцидент произошел 22 ноября в Дрогобыче.

Как видно на кадрах, мужчина выходит из местного магазина, в то время к нему подходят три человека в военной форме. Один из военных опрокидывает мужчину через плечо и пытается заломить руки. Гражданский хочет вырваться, но тогда на помощь приходят другие мужчины в военной форме.

Во Львовском областном ТЦК и СП на 15:00 23 ноября видео не прокомментировали.

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В ВСУ отреагировали на скандальные видео с принудительной мобилизацией

Руководство ВСУ проверяет все случаи, связанные с принудительной мобилизацией. Все они оперативно рассматриваются. Вместе с тем, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что военнообязанные также нарушают и свои обязанности.

"А я хочу напомнить, что в семидневный срок после смены места жительства военнообязанный гражданин должен сообщить об этом своему ТЦК и СП. И вообще, о любых изменениях, происходящих в жизни военнообязанных, они должны лично сообщать свой ТЦК. Это и получение диплома, и женитьбы, и рождение детей. Эта норма действует пока, пока единый реестр военнообязанных "Оберег" на данный момент еще не синхронизирован с другими государственными реестрами", — сказал он в комментарии New Voice.

Фитьо призвал граждан, если они фиксируют случаи нарушения со стороны работников ТЦК и СП, сообщать в правоохранительные органы, на горячую линию ТЦК или Министерства обороны.

"Но когда мы начинаем разбираться в причинах различных нарушений, то чаще всего оказывается, что у гражданина не было с собой документов, или он уклоняется, не берет повестку, не обновил свои данные", — отметил он.

Львовский ТЦК обязали проверять документы у всех военнообязанных

Руководитель аппарата Львовской ОВА и комендант области Тарас Грень издал приказ, которым работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки уполномочили проверять наличие документов у всех военнообязанных. Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны Львовской области 17 ноября.

Согласно документу, все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения должны иметь с собой документы, удостоверяющие личность, документы о регистрации, а также военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

Законный ли указ, согласно которому военнослужащие должны проверять документы у всех мужчин

Нововведение Львовской ОВО прокомментировала для ТСН Марина Бекало. Она подчеркнула, что сотрудники военкомата не имеют законных подстрахов проверять документы у всех мужчин на улице.

Исчерпывающими основаниями для проверки документов у лиц, согласно указанному Постановлению КМУ, являются:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено, или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

если лицо нарушает соответствующие запреты, введенные на территории, где введен правовой режим военного положения.

"То есть проверять документы у граждан, которые, например, не совершают никакого правонарушения и не вызывают обоснованных подозрений только по тому основанию, что это человек мужского пола в возрасте от 18-60 лет уже является незаконными мерами. И приказ Львовской военной администрации не может содержать обязательство мужчин предоставлять свои документы представителям ТЦК и СП только по требованию представителей ТЦК СП без оснований, определенных Постановлением КМУ", – рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Что известно о руководителе военкомата во Львовской области

После перезагрузки всей системы ТЦК и СП новым руководителем областного территориального центра комплектования и социальной поддержки стал полковник Артур Ниязов. Соответствующий приказ подписал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Об этом стало известно 16 октября.

По открытой информации, полковник Ниязов проходил службу в должности руководителя отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796.

Добавим, что с 4 сентября 2023 года главой Львовского областного ТЦК и СП был Герой Украины Денис Чаюк. 10 октября стало известно, что Чаюка был назначен на другую должность. Однако скандалы вокруг Львовского ТЦК не утихали и во время его руководства. К примеру, 19 сентября в Сети появилось видео из Самборского районного ТЦК. На нем видно, как военный с пистолетом в руках жестоко избивает мужчину.

Глава Львовского областного ТЦК и СП Артур Ниязов / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Можно ли отказаться от повестки

Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян подчеркнула, что от повестки по уважительным причинам можно отказаться.

Среди таких причин:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому)

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП



Таким образом, если при вручении повестки вы заметили объективные ошибки, есть возможность отказаться от ее подписания. В таком случае сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП", — добавила она.

После фиксации отказа от получения повестки и составления акта дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, который может взыскать штраф. Как пояснила адвокат, ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки.