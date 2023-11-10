Водителям на заметку — могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки

|Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 10 » 16:20:08
В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Потому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки и в дальнейшем. Вручить этот документ ТЦК и СП могут в любом месте: на улице, блокпосте или даже в ТРЦ.
Но вправе ли сотрудники территориальных центров комплектования останавливать авто, чтобы вручать повестки военнообязанным гражданам? На этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.
Как подчеркнул правовед, останавливать авто, проверять документы и проводить осмотр вещей и транспортного средства имеют право:
Поэтому представители ТЦК и СП не имеют полномочий останавливать автомобиль. Кроме того, они не имеют права требовать у граждан документы на проверку.
Если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, следуйте следующим инструкциям:
Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.
Могут ли работники ТЦК заходить на частную территорию для вручения повестки
Адвокат Екатерина Анищенко высказала мнение о допустимости действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), касающихся процесса вручения повесток на Украине. Она указала, что согласно нормам украинского закона, военные могут вручить повестку лично, находясь в месте проживания гражданина.
Анищенко подчеркнула, что представители военного комиссариата и полицейские обладают правом законно входить на частную собственность, в частности, в дворы и квартиры, чтобы осуществить вручение повесток.
Однако при этом должны быть строго соблюдены процедуры, установленные законодательством, не нарушая прав и свобод граждан, в соответствии с законами страны.
Она также уточнила, что сотрудники комиссариата должны иметь при себе соответствующие официальные документы, подтверждающие их полномочия. Любой гражданин имеет полное право требовать предъявления этих документов для проверки.
В заключение, Екатерина Анищенко сообщила, что игнорирование или отказ подписать вручаемую повестку не избавляет человека от юридических обязательств, которые могут быть прописаны в документе, и не защищает от возможных юридических последствий.