Водителям на заметку — могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Потому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки и в дальнейшем. Вручить этот документ ТЦК и СП могут в любом месте: на улице, блокпосте или даже в ТРЦ.

Но вправе ли сотрудники территориальных центров комплектования останавливать авто, чтобы вручать повестки военнообязанным гражданам? На этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

Имеют ли право ТЦК останавливать авто, чтобы вручить повестку

Как подчеркнул правовед, останавливать авто, проверять документы и проводить осмотр вещей и транспортного средства имеют право:

работники Нацполиции;

СБУ;

сотрудники Нацгвардии;

Госпогранслужбы;

ГМС;

Гостаможслужбы;

ВСУ.



Поэтому представители ТЦК и СП не имеют полномочий останавливать автомобиль. Кроме того, они не имеют права требовать у граждан документы на проверку.



Проверка документов у водителя на блокпосте. Фото: google.com

Что делать, если ваш автомобиль остановили и вручают повестку

Если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, следуйте следующим инструкциям:

спросить удостоверение;

не выходить из машины;

не давать никаких документов;

снимать на видео все, что происходит на дороге;

вызвать Нацполицию.



Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Отказаться от повестки можно:

если документ выписали с нарушением закона — данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;

если в повестке указаны неверные данные получателя;

если повестку вручает неуполномоченное лицо, у которого нет печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.

Проверка документов у водителя. Фото: google.com



Могут ли работники ТЦК заходить на частную территорию для вручения повестки

Адвокат Екатерина Анищенко высказала мнение о допустимости действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), касающихся процесса вручения повесток на Украине. Она указала, что согласно нормам украинского закона, военные могут вручить повестку лично, находясь в месте проживания гражданина.

Могут ли сотрудники ТЦК заходить на частную территорию

Анищенко подчеркнула, что представители военного комиссариата и полицейские обладают правом законно входить на частную собственность, в частности, в дворы и квартиры, чтобы осуществить вручение повесток.

Однако при этом должны быть строго соблюдены процедуры, установленные законодательством, не нарушая прав и свобод граждан, в соответствии с законами страны.

Она также уточнила, что сотрудники комиссариата должны иметь при себе соответствующие официальные документы, подтверждающие их полномочия. Любой гражданин имеет полное право требовать предъявления этих документов для проверки.

В заключение, Екатерина Анищенко сообщила, что игнорирование или отказ подписать вручаемую повестку не избавляет человека от юридических обязательств, которые могут быть прописаны в документе, и не защищает от возможных юридических последствий.