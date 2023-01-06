Украинцев за границей обязали становиться на военный учет в дипучреждениях

Новые правила прописаны в принятом 30 декабря 2022 года постановлении №1487 Кабмина.



Эта норма была и раньше, но решением Кабмина ее урегулировали таким образом, чтобы призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с воинского учета не снимались.

Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения Украины будут информировать таких граждан о начале призыва или мобилизации в Украине и способствовать их возвращению во время мобилизации, в военное время и особый период.

При этом, о принудительном возвращении в Украину речь пока не идет.

Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета

Что изменилось:

Для сверки данных о призывниках сотрудники военного комиссариат теперь смогут делать подворовый обход.

Мужчины призывного возраста смогут подавать необходимую для военкомата личную информацию о себе через мобильное приложение административных услуг «Дія».

В 2023 году принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления военного билета, либо же после постановки на воинский учет.

Все центры занятости теперь будут подавать информацию о безработных военнообязанных.

Женщины-врачи или фармацевты, не состоявшие на воинском учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Документ также возлагает на руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве.

Вести воинский учет военнообязанных украинцев, которые после 24 февраля выехали из Украины, будут дипломатические ведомства. Они также должны способствовать возвращению таких граждан в нашу страну.

С 1 января 2023 года украинские посольства и консульства в иностранных государствах должны вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.Граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, должны информировать о его начале в Украине.