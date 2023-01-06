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Главная » Новости » 2023 » Январь » 6 » 14:06:04

Украинцев за границей обязали становиться на военный учет в дипучреждениях

Вчера, 14:06:04 484 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцев за границей обязали становиться на военный учет в дипучреждениях

С 1 января 2023 года украинские посольства и консульства в иностранных государствах должны вести воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, должны информировать о его начале в Украине. 
 
Новые правила прописаны в принятом 30 декабря 2022 года постановлении №1487 Кабмина.

Эта норма была и раньше, но решением Кабмина ее урегулировали таким образом, чтобы призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с воинского учета не снимались. 
 
Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения Украины будут информировать таких граждан о начале призыва или мобилизации в Украине и способствовать их возвращению во время мобилизации, в военное время и особый период. 
 
При этом, о принудительном возвращении в Украину речь пока не идет. 

Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета

Что изменилось:
  • Для сверки данных о призывниках сотрудники военного комиссариат теперь смогут делать подворовый обход. 
  • Мужчины призывного возраста смогут подавать необходимую для военкомата личную информацию о себе через мобильное приложение административных услуг «Дія».
  • В 2023 году принимать на работу или учебу военнообязанного смогут только после предъявления военного билета, либо же после постановки на воинский учет.
  • Все центры занятости теперь будут подавать информацию о безработных военнообязанных.
  • Женщины-врачи или фармацевты, не состоявшие на воинском учете до утверждения этого Порядка, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.
  • Документ также возлагает на руководителей предприятий возложили обязанность оповещать работников о призыве.
  • Вести воинский учет военнообязанных украинцев, которые после 24 февраля выехали из Украины, будут дипломатические ведомства. Они также должны способствовать возвращению таких граждан в нашу страну.
Тэги: Мобилизация, военкомат, воинский учет, повестки
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