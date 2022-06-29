Жінка, яка отримала повістку за порушення комендантської години, поділилася своїм досвідом візиту у військкомат

"Я дуже хвилювалася, але розумію, що я порушила закон, бо була на вулиці у комендантську годину. Тому мусила прийти та показатися", - розповідає Вікторія.

"Вранці я пійшла до військкомату" - відео

Жінкам не вручатимуть

Ця історія розпочалася в неділю 26 червня, піздно ввечері. Мешканка Тернополя отримала повістку за появу на вулиці після початку комендантської години й поділилася своїм досвідом візиту до військкомату. З Вікторією поспілкувалися журналісти місцевого сайту " 20 хвилин ".Вікторія — вчителька історії за освітою, не є військовозобов’язаною. А її чоловік та батько, каже, вже захищають країну у складі ЗСУ!Так, після 23-ї години, під час комендантського часу, жінку зупинив патруль провів профілактичну бесіду і вручив повістку. Документ був з печаткою та за підписом начальника Тернопільського об’єднаного міського центру комплектування та соціальної підтримки.Вранці 28 червня жінка прийшла до військкомату.Вона додає, що співробітники військкомату були шоковані появою жінки з повісткою й перепросили, пояснивши, що не розуміють, як так вийшло."За їхніми словами, це не були військові, ніби то не були працівники військкомату, які вручали повістку. Попросили вибачення та сказали, що більше такого не повториться і відпустили. Більше я питань не задавала", - ділиться Вікторія.

До слова, у момент візиту в тернополянки навіть не перевіряли паспортні дані, але повістку, яку їй видали в патрулі напередодні (де є штамп і підпис), — забрали.

— Всі виглядали здивованими, казали, що не розуміють, як так сталося. Це не є їхня вина, на мою особисту думку. Нормально до мене ставилися, подякували за те, що я прийшла. Шоковані, мабуть, як вони, так і я. Як так взагалі могло вийти, що на вулиці вручили повістку не військовозобов'язаній? Сподіваюсь, що якось це будуть вирішувати, — розповідає Вікторія.

У військкоматі також тернополянку запевнили, що жінкам точно повістки вручати не будуть.

Хто дав повістку жінці?

Як розвивалися події того вечора? З офіційний запитом з цього приводу ми звернулися до обласного терцентру комплектування та соцпідтримки. Очікуємо на письмову відповідь, адже в телефонному режимі у пресслужбі установи надавати будь-які коментарі відмовилися.

Ми також зверталися за коментарями до обласної поліції, адже у складі патрулів також є і працівники поліції. Однак, як розповів начальник відділу комунікації обласного управління поліції Сергій Крета, до вручення повісток представниками військкомату вони не мають стосунку.

— Співробітники, які входять до складу патрулів, слідкують лиш за громадським порядком, супроводжують військових. А поліція жодним чином не контролює дій військових, — говорить він.

У попередньому матеріалі говорилося, що вона поїхала відвідати хвору подругу. Щоб повернутися додому, замовила таксі. Таксі вчасно не прийшло. Почалася комендантська година. Вона з подругою чекала на таксі біля під'їзду. Підійшов патруль, перевірили документи та виписали повістку. Вона намагалася пояснити, що вона не військовозобов'язана, що чоловік і батько вже на фронті, що навіть у шпиталі вона не зможе працювати, так як не має медичної освіти і, взагалі, боїться крові. Її ніхто не став слухати і "маємо те, що маємо" ... "Ляпи" були і в мирний час, на жаль, продовжуються і зараз.

Пізніше, у коментарях додали подробить: