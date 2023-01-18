Три причины, позволяющие не приходить в военкомат по повестке

Список причин, по которым военнообязанный после вручения повестки может не прийти в ТЦК, уменьшился. Теперь только три причины освобождают граждан от ответственности в случае неявки в военкомат. Об этом сообщает Правительственный портал.
До 19 февраля 2023 года продлено военное положение и мобилизация, соответственно, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет продолжают получать повестки.
Случаи, когда за неявку не предусмотрена ответственность, определена постановлением Кабинета министров "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание". В сентябре 2022 года этот перечень значительно сократили.
Для подтверждения уважительной причины, по которой нет возможности вовремя посетить военкомат по повестке, нужно предоставить соответствующие справки, официальные документы.
Наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации, так как могут ли мобилизовать гражданина с белым билетом, зависит от категории, указанной в билете. Лишь категория «полная непригодность», указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации в Украине.
Ответственность и наказание за неявку в военкомат определяется видом повестки и количеством случаев, когда лицо не пришло в ТЦК. Максимальный штраф за неявку в центр для уточнения личной информации составляет 8 500 грн.
Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности.
Если лицо не явилось в военкомат по мобилизационному распоряжению, ему грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.