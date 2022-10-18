Кто не подлежат мобилизации? Родственники погибших на войне, педагоги и ученые

Что известно из закона о военной службе

В Украине с начала полномасштабного наступления идет общий призыв. Верховная Рада в июле расширила список лиц, которых не будут мобилизовывать на военную службу. Не утихают разговоры о том, кого в Украине могут призывать на службу. Например, будут ли мобилизовать студентов, женщин и другие группы лиц.

Еще 29 июля на заседании парламент принял в целом два закона об отсрочке от призыва для отдельных категорий людей. Около 280 нардепов проголосовали за то, что могут отсрочить прохождение службы:

граждане, чьи родные погибли на войне;

научно-педагогических работников, независимо от ученой степени.

Объяснительные записки к законам

В пояснительной записке к тогда еще законопроекту было указано, почему депутаты принялись за рассмотрение предложения об отсрочке для родственников погибших воинов.

Закон разработан в связи с необходимостью предусмотреть положения, позволяющие лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время ООС и военного положения. Поскольку риски погибнуть и пропасть без вести существуют как во время операции Объединенных сил, так и во время действия военного положения, – говорится в документе.

А вот целью принятия решения об отсрочке от призыва ученых есть то, что государство хочет сохранить педагогический (преподавательский – 24 канал) и научно кадровый потенциал Украины.

Обратите внимание! На отсрочку могут претендовать научные, научно педагогические и педагогические работники, если они работают в научных учреждениях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального или общего среднего образования. Важно, чтобы это было основное место работы за не менее 0,75 ставки.

Напомним, ранее «ЖЖ инфо» подробно писал о том, кто и где может вручать повестки. Также в материале указано, какие виды повесток существуют и что у них должно быть указано.

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Автор: Марьян-Сергей Чупак 24tv.ua