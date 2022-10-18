Кто не подлежат мобилизации? Родственники погибших на войне, педагоги и ученые

Еще 29 июля на заседании парламент принял в целом два закона об отсрочке от призыва для отдельных категорий людей. Около 280 нардепов проголосовали за то, что могут отсрочить прохождение службы:
В пояснительной записке к тогда еще законопроекту было указано, почему депутаты принялись за рассмотрение предложения об отсрочке для родственников погибших воинов.
Закон разработан в связи с необходимостью предусмотреть положения, позволяющие лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести не только во время проведения антитеррористической операции, а также во время ООС и военного положения. Поскольку риски погибнуть и пропасть без вести существуют как во время операции Объединенных сил, так и во время действия военного положения, – говорится в документе.
А вот целью принятия решения об отсрочке от призыва ученых есть то, что государство хочет сохранить педагогический (преподавательский – 24 канал) и научно кадровый потенциал Украины.
Напомним, ранее «ЖЖ инфо» подробно писал о том, кто и где может вручать повестки. Также в материале указано, какие виды повесток существуют и что у них должно быть указано.
Автор: Марьян-Сергей Чупак 24tv.ua