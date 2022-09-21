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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Сентябрь » 21 » 20:15:22

ВСУ уничтожат всех, кто будет воевать против них, и добровольцев, и мобилизованных - Залужный

Вчера, 20:15:01 397 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ уничтожат всех, кто будет воевать против них, и добровольцев, и мобилизованных - Залужный

Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в своем телеграм-канале.

«Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России является тому подтверждением. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно ли, по мобилизации ли», – написал он.

По словам Залужного, ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против Украины. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее страны.

Предыстория: 

  • Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.
  • Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.
  • В среду украинский Генштаб сообщил, что с 24 февраля погибли 55 110 российских военных.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ.
 
Тэги: война в Украине, ВСУ, Мобилизация, Залужный
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