ВСУ уничтожат всех, кто будет воевать против них, и добровольцев, и мобилизованных - Залужный



По словам Залужного, ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против Украины. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее страны. Предыстория: Президент России Владимир Путин утром 21 сентября в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.

Перед ожидаемым обращением диктатора Владимира Путина, которое 20 сентября так и не состоялось, россияне стали активно интересоваться, как уехать их страны и как получить отсрочку от армии.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в России будет мобилизовано 300 тысяч резервистов.

В среду украинский Генштаб сообщил, что с 24 февраля погибли 55 110 российских военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал объявление частичной мобилизации в России планом Владимира Путина по утилизации граждан РФ. По словам Залужного, ВСУ 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию РФ против Украины. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее страны.

Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный в своем телеграм-канале.«Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России является тому подтверждением. Сотни тысяч мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины. Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю – добровольно ли, по мобилизации ли», – написал он.