«Проект» собрал базу данных командиров российских подразделений, кто воюет в Украине

Издание «Проект» опубликовало базу с информацией о подразделениях российской армии, участвующих в войне против Украины. В базе есть информация о 166 командирах. В карточках представлены, в разной степени детальности, их биографии, а также информация об их доходах, имуществе, долгах и штрафах.
Как пишет «Проект», средний доход офицера, командующего сухопутной армией составлял в 2019 году около 270 тысяч рублей в месяц (для сравнения — заместители министра обороны зарабатывали в среднем 1,2 миллиона рублей), командиры дивизий и бригад — по 160 тысяч рублей. Согласно декларациям, у командующих армиями и командиров дивизий в собственности «одна или две небольшие квартиры», пишет «Проект».
У 54 из 166 офицеров «Проект» обнаружил долги, в том числе по алиментам и за ЖКХ. 34 человека имели штрафы ГИБДД; некоторые были лишены прав за вождение в нетрезвом виде и провокацию ДТП. Некоторые офицеры «занесены в стоп-листы и черные списки банков», утверждает издание.
«Проект» приводит в пример командира наступавшей на Харьков 30-й мотострелковой бригады полковника Игоря Коледу, который, согласно публикации, числится в базах как неплательщик алиментов, а в 2020 году был оштрафован за отказ по требованию прокуратуры уволить офицера, замешанного в коррупции.
По меньшей мере 20 офицеров, по подсчетам «Проекта», «так или иначе связаны с Украиной» — родились или выросли там. Среди них — уроженец Харьковской области, командующий 6-й армией ВВС генерал-майор Олег Маковецкий. Украинская прокуратура утверждает, что он отдавал приказы о бомбардировках жилых кварталов Харькова и населенных пунктов области. Уроженец Волынской области генерал-лейтенант Михаил Зусько — командующий 58-й армией, которая, как пишет «Проект», наступала из Крыма в направлении Николаева. Украина обвиняет его в участии в войне в Донбассе в 2014 году.
Из 166 командиров из публикации «Проекта» по меньшей мере 20 погибли, в том числе четверо уроженцев Украины.
Кто воюет в Украине. Все подразделения
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1-я гвардейская танковая армия
4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия
13-й гвардейский танковый Шепетовский полк
423-й гвардейский мотострелковый Ямпольский полк
538-й гвардейский зенитный ракетный Тарнопольский полк
12-й гвардейский танковый полк
47-я гвардейская танковая Нижнеднепровская дивизия
26-й танковый полк
2-я гвардейская танковая Таманская дивизия
1-й гвардейский мотострелковый Севастопольский полк
15-й гвардейский мотострелковый Шавлинский полк
1-й гвардейский танковый полк
47-й отдельный гвардейский батальон связи
1063-й отдельный батальон материального обеспечения
147-й гвардейский самоходный артиллерийский полк
27-я отдельная мотострелковая Севастопольская бригада
288-я артиллерийская Варшавская бригада
49-я зенитная ракетная бригада
96-я отдельная разведывательная бригада
6-й инженерно-сапёрный полк
2-я гвардейская общевойсковая армия
15-я отдельная миротворческая Александрийская бригада
21-я отдельная гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская бригада
30-я отдельная мотострелковая бригада
385-я гвардейская артиллерийская бригада
92-я ракетная бригада
29-я общевойсковая армия
36-я отдельная Гвардейская мотострелковая Лозовская бригада
36-я общевойсковая армия
5-я отдельная танковая Тацинская бригада
37-я отдельная мотострелковая Будапештская бригада
30-я артиллерийская бригада
41-я общевойсковая армия
35-я отдельная гвардейская мотострелковая Волгоградско-Киевская бригада
74-я отдельная мотострелковая Звенигородско-Берлинская бригада
55-я отдельная мотострелковая горная бригада
40-й инженерно-сапёрный полк
58-я общевойсковая армия
19-я мотострелковая Воронежско-Шумлинская дивизия
503-й гвардейский мотострелковый полк
42-я гвардейская мотострелковая Евпаторийская дивизия
50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк
71-й мотострелковый полк
291-й гвардейский мотострелковый полк
70-й гвардейский мотострелковый полк
136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская бригада
291-я артиллерийская бригада
6-я общевойсковая армия
138-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
25-я отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская бригада
9-я гвардейская артиллерийская Келецко-Берлинская бригада
8-я гвардейская общевойсковая армия
20-я гвардейская мотострелковая Прикарпатско-Берлинская дивизия
33-й мотострелковый Берлинский Донской казачий полк
150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская дивизия
163-й гвардейский танковый полк
102-й мотострелковый полк
35-я общевойсковая армия
64-я отдельная мотострелковая бригада
5-я общевойсковая армия
127-я мотострелковая дивизия
218-й танковый полк
394-й мотострелковый полк
57-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
20-я общевойсковая армия
3-я мотострелковая Висленская дивизия
252-й гвардейский мотострелковый полк
237-й танковый полк
752-й мотострелковый полк
144-я гвардейская мотострелковая Ельнинская дивизия
488-й мотострелковый симферопольский полк
59-й гвардейский танковый Люблинский полк
254-й мотострелковый полк
49-я общевойсковая армия
205-я отдельная мотострелковая казачья бригада
34-я отдельная мотострелковая горная бригада
4-я военная база
90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия
6-й гвардейский танковый Львовский полк
239-й гвардейский танковый Оренбургский казачий полк
228-й мотострелковый Ленинградско-Павловский полк
Инженерные войска
45-я отдельная инженерная бригада
11-я отдельная инженерная бригада
1-я гвардейская инженерно-сапёрная бригада
12-я отдельная гвардейская инженерная бригада
68-й армейский корпус
39-я отдельная мотострелковая бригада
7-я российкая военная база
439-я гвардейская реактивная артиллерийская Перекопская бригада
102-я ордена Александра Невского российская военная база
201-я российская военная база
ВДВ
11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада
31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада
83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия
56-й гвардейский десантно-штурмовой Донской казачий полк
108-й гвардейский десантно-штурмовой Кубанский казачий полк
247-й гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк
76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская дивизия
104-й гвардейский десантно-штурмовой полк
234-й гвардейский десантно-штурмовой Черноморский полк
98-я гвардейская воздушно-десантная Свирская дивизия
217-й гвардейский парашютно-десантный Ивановский полк
331-й гвардейский парашютно-десантный ударный Костромской полк
1065-й гвардейский артиллерийский полк
106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская дивизия
51-й гвардейский парашютно-десантный полк
137-й гвардейский парашютно-десантный Рязанский Кубанский казачий полк
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45-я отдельная гвардейская бригада специального назначения
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4-я армия ВВС и ПВО
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112-й отдельный вертолётный полк
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2-я отдельная бригада специального назначения
3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения
10-я отдельная бригада специального назначения
14-я отдельная гвардейская бригада специального назначения
22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения
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