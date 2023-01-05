«Мобилизацию видите? А она есть!» - мужчины на России начали получать повестки в военкомат

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что с 5 января Минобороны РФ объявит вторую волну мобилизации.

Всё идет по плану. Правда, после макеевского разгрома желающих могилизироваться будет ещё меньше.

Депутат Госдумы Гурулев уверяет, что мобилизации не будет

Предпосылок к проведению второй волны мобилизации сейчас нет — заявил депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, в ближайшие полгода в этом «нет необходимости».

«Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — сказал генерал.

Кто бы объяснил генералу, что мобилизацию никто не останавливал и она идет полным ходом, только в скрытой форме. Генералу это знать необязательно.

Сегодня 5 января 2023 с самого утра в разных регионах России, очевидно, началась вторая волна мобилизации. Об этом пишут местные паблики. Повестки выписаны на 6 января.Ранее сообщалось, что в связи с существенными потерями в личном составе россияне не прекращают мобилизационные мероприятия, которые, скорее всего, будут активизированы в первом квартале 2023 года (вторая волна частичной мобилизации).Так, Краснодарская типография получила заказ на 5 тысяч повесток, фото бланков утекли в сеть — в них указан 2023-й год.