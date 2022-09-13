Всеобщая мобилизация в России. В кремле рассказали про планы в 2022 году

В кремле не обсуждают вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных на фоне больших потерь российской армии в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь путина Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».

«В настоящий момент нет, об этом речи не идет», – ответил Песков на вопрос, рассматривается ли в рф вопрос о полной или частичной мобилизации.

Кроме того, на брифинге Песков призвал россиян быть осторожнее с критическими высказываниями о войне в Украине.

«Что касается иных, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства – это плюрализм. Но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным», – предупредили в кремле.

В госдуме заявили о всеобщей мобилизации в рф

В российской госдуме из-за провалов на войне в Украине заявили о необходимости всеобщей мобилизации в рф. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант».



Известно, что с таким заявлением выступил депутат от партии «единая россия» Михаил Шеремет. Он также предложил перевести экономику на военные рельсы.



«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы надлежащих результатов не достигнем», - сказал он.



Кроме того, чиновник отметил необходимость изменить статус «спецоперации». По его словам, российское общество бесполезно тратит время, поэтому нужно мобилизовать все силы рф.

Как свидетельствуют внутренние документы министерства финансов рф, потери армии в ходе войне в Украине составляют около 50 тысяч военных. Ранее СМИ сообщали, что путин активно выступает против объявления всеобщей мобилизации. Вместо этого в россии создают «добровольческие батальоны».