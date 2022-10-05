Россиянин Михаил Куликов с Орска сдался в плен в Украине и записал видео, как это сделать

Михаилом Куликовым из Орска. Журналисты нашли две его страницы в «ВК». Украинский телеграм-канал « Хочу жить » выложил видеозапись с пленным россиянином, который представляетсяиз Орска. Журналисты нашли две его страницы в «ВК».

На одной из них — неактивной — полностью совпадает информация, которую Михаил озвучил на видео: имя, дата рождения и место проживания — город Орск.

Вторая страница активная, но в ней используется вымышленное имя — «Пётр Кропоткин». Последний раз был онлайн 15 сентября, за неделю до мобилизации.

С «Вёрсткой» (на условиях анонимности) согласился поговорить один из коллег Михаила по IT-компании, в которой он работал. Тот подтвердил, что на видео действительно Куликов.

«Да, это он. Совсем недавно Михаил ушёл в армию. Ему пришла повестка, но насколько я знаю, он сам пошел в военкомат», — рассказал собеседник.

Михаил рассказал, что он получил повестку 21 сентября, а уже 25 сентября попал в Украину. Перед тем как оправиться в военкомат он якобы гуглил как сдаться в плен, чтобы не оказаться убитым. По словам Куликова, он нашел телеграм-канал «Хочу жить», где ему «объяснили как сдаться в плен».

Это как минимум третий случай попадания в плен мобилизованных россиян, о котором сообщили украинские ресурсы. Ранее в сеть выложили видео , на котором мужчина представившийся Батором Сампиловым, рассказывает как попал в плен после мобилизации. Однозначно подтвердить подлинность его слов не удалось. В «ВК» есть неактивная страница мужчины с таким именем и внешностью, но был ли он мобилизован и когда оказался в Украине, неизвестно.

Ещё один случай — пленный Алексей Пашков из Москвы. По его словам, он был мобилизован 21 сентября, а 27 сентября уже попал в плен под Купянском. В сети есть страница похожего мужчины с таким же именем и годом рождения, который последний раз был в сети 27 сентября.





В Украине начали попадать в плен мобилизованные россияне. СМИ верифицировали личность одного из них.