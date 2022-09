ВСУ отбили у россиян Купянск-Узловой и ещё 454 населенных пунктов в Харьковской области

ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и почти полностью его контролируют. Этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По его словам, еще около 6% территорий Харьковской области до сих пор остаются оккупированными, но после такого успеха ВСУ "их чуть меньше".

"Действительно у россиян было несколько важных направлений - это Изюм, так называемая "изюмская высота". Условно говоря, путь, по которому враг направлял свою военную технику на территории Луганской и Донецкой областей, где усиливали свое присутствие. И, конечно, Купянск-Узловой - это одна из самых больших железнодорожных логистических развязок на территории Харьковской области, которая с начала полномасштабной войны была оккупирована и ее враг достаточно сильно оборонял и держал. Благодаря успешной военной операции ВСУ действительно ее сейчас отбили и фактически полностью контролируют", - заявил Синегубов.

Стоит отметить, что об освобождении Купянска-Узлового сообщил в Twitter разведчик ВСУ с ником Kriegsforscher.

"Сегодня хороший день. Купянск-Узловой полностью уволен. Ждите 3 трофейных Т-90А, пару подбитых Т-80БВ, БМП-3, БТР-82А и т.д.", - написал он вчера.

