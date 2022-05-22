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Главная » Новости » Общество » 2022 » Май » 22 » 09:40:52

Подполковник рф Герасимов В. С. и ещё пять мертвецов найдены под Харьковом: их похоронили местные жители

Сегодня, 09:40:00 340 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подполковник рф Герасимов В. С. и ещё пять мертвецов найдены под Харьковом: их похоронили местные жители

Вчера 21 мая в Харьковской области, ближе к границе с Россией, было найдено захоронение российских солдат. Всего обнаружено шесть трупов.
 
Нацполиция сообщает, что из могил извлекли 6 тел - для идентификации и дальнейшей передачи родственникам. Все - в форме ВС РФ. На одной указаны личные данные - подполковник Герасимов В.С.

О том, что Россия не особенно беспокоится о доставке своих погибших солдат для захоронения их на родине, говорилось уже много раз. Очередное подтверждение опубликовал руководитель Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

Болвинов показал кадры захоронений российских солдат в Золочевском районе, о которых правоохранителям сообщили местные жители. Они были без каких-либо табличек, и единственное, что выдавало могилы – безымянные кресты.
Убитых похоронили местные жители уже после отступления российской армии. Говорят, «так по-православному».

"Нам пришлось разрыть эти могилы – для установления личностей и их передачи в соответствии с международными процедурами. Россияне не заинтересованы забирать убитых. Всего было найдено 6 трупов, в форменной одежде ВС РФ, один из них – подполковник Герасимов В.С. Когда мы допросили местных жителей, мы узнали, что это захоронили местные, потому что это православные. Наш народ – непобедим", – написал он.

Отметим, что обнаруженный Герасимов В.С. – практически полный тезка начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, отчество которого Васильевич.

Россию призывают вывезти останки своих солдат

Ранее о трупах российских солдат, которые уже третий месяц подряд находятся в специальных вагонах-рефрижераторах на территории нашей страны, сообщала и Укрзализныця. Руководство УЗ уже неоднократно призывало Россию вывезти останки своих бойцов и передать их для похорон семьям погибшим.
 
Установить личности около 250 погибших довольно сложно, поскольку перед боевыми действиями у солдат их командиры забрали документы.
 
Напомним, ВС РФ вывозят с передовой "грузы 200" ночью, чтобы скрыть свои потери. Доставка погибших россиян, по словам оккупантов, затягивается на несколько дней, из-за чего родственникам приходят полуразлагающиеся тела.
 
Начиная с 24 февраля, в Украине погибло почти 29 тысяч российских захватчиков.
Тэги: россия, погиб, война в Украине, останки, харьков
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