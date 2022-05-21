В Украине был ликвидирован племянник замминистра обороны РФ, капитан Адам Хамхоев

Адам Хамхоев погиб в Украине в ночь на 21 мая. Он был сыном сестры Евкурова. - говорится в сообщении.





Издание « Погибший - Адам Хамхоев, был командиром десантно-штурмовой роты. По информации The Magas Times, Хамхоев — выпускник высшего командного училища ВДВ в Рязани и проходил службу в Ульяновске.Издание « Фортанга » со ссылкой на источник сообщило, что погибший является племянником заместителя министра обороны РФ Евкурова. «Евкуров ему помогал, строил карьеру. Он приходится сыном родной сестры Юнус-Бека Евкурова, достойным был парнем», — рассказал собеседник «Фортанги».

В 2019 году экс-глава Ингушетии Евкуров стал замминистра обороны РФ. Одновременно с указом о его назначении на эту должность вышел указ, расширяющий число заместителей министра обороны с 11 до 12 человек.



Всего за время войны в Украине погибло не менее 17 уроженцев Ингушетии, еще трое погибших военнослужащих проходили службу в 126-м полку Росгвардии (дислоцируется в Назрани). Также редакции «Фортанга» неизвестна судьба без вести пропавшего Калиматова Мухаммада.

Сегодня 21 мая 2022 на войне в Украине был убит племянник заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Об этом сообщает издание The Magas Times.