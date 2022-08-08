Стало известно, как лучший российский пилот вертолета Ка-52 Василий Клещенко был убит в Украине

Украинские военные ликвидировали заместителя главы 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации России, полковника Василия Клещенко. Об этом написал в Telegram полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ), блогер Анатолий Штефан.
"Заместитель начальника 344-го центра БПиП летного состава армейской авиации полковник Василий Клещенко совершил "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – подписал Штефан фото российского захватчика.
Блогер прикрепил к снимку знак "груз 200".
Известно, что Василий Клещенко в 2021 году участвовал в параде на 9 мая – он летел за штурвалом боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Оккупант в тот день контролировал парадный строй вертолетов – 23 борта и резерв.
СМИ пишут, что Клещенко – лучший в России летчик-снайпер и участник боевых действий. Военный имел общий налет более 2000 часов.
Российский 344-й авиацентр находится в городе Торжок Тверской области, его создали 30 июня 1979 года. В его состав входит 696-й инструкторский испытательный вертолетный полк, который готовит летчиков высшей категории. На базе центра действует пилотажная группа на боевых вертолетах Ми-24 (Беркуты).
Полк, где служил Валерий Клещенко занимается испытанием всех современных моделей российских вертолетов. В центре переучиваются на новые типы вертолетной техники и разрабатывают тактику ее боевого применения.
Пилоты центра выполняли "задачи" в 30 странах мира, в том числе в составе миротворческих сил ООН в Камбодже, Анголе, Таджикистане, Сьерра-Леоне, Судане, Чаде, Афганистане и Чечне.
С 2013 года по настоящее время центром руководит командир пилотажной группы "Беркуты", полковник Андрей Попов.
Подробности ликвидации полковника рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook.
"Мне посчастливилось принять участие в этой важной операции ГУР МО и отдельного разведотряда командира с позывным Редж по поиску останков экипажа и деталей вертолета полковника Клещенко. Полковник Клещенко – пример того, как будет выглядеть вся российская армейская авиация в Украине. Интересно, что катапульта Клещенко не сработала, стропы парашюта оказались то ли оборваны, то ли отрезаны. Вынести детали и останки мы смогли из скрытой зоны только в начале июля", - отметил он.
По словам журналиста, некоторые детали Ка-52 лучшего российского аса вскоре выставят на аукцион, средства с которого будут направлены на покупку вещей для участников операции. Также выразил надежду на знакомство с оператором ПЗРК, который ночью на сверхмалой высоте сбил "опытного" Клещенко.