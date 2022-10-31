​ВСУ зачистили пункт управления армии РФ: убит полковник Александр Зигунов и более 30 офицеров



Так, 1 октября украинские защитники обнулили более 30 российских оккупантов, переброшенных в Украину из военной части в Московской области.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, уже подтверждена информация о том, что в результате нанесения артиллерийского удара ВС Украины был полностью уничтожен пункт управления 1 танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Московская область).



"Потери составили 13 убитых и около 20 раненых офицеров армии, в том числе начальник артиллерии 1-й танковой армии полковник Александр Зигунов – убит; заместитель командира 288-й артиллерийской бригады по вооружению – майор Сергей Липецкой – убит; подполковник Артем Кармелихин – убит; начальник разведки 47-й танковой дивизии – ранен; командир танковой роты 47 танковой дивизии – ранен", - уточнил Цимбалюк.

В Минобороны РФ свои потери в войне против Украины традиционно не комментируют.

Как сообщалось ранее, во время контрнаступления ВСУ зачистили большую группу российских оккупантов, переброшенных в Украину из Сибири. Успешная операция была выполнена в Луганской области. Здесь защитники уничтожили подразделение из состава 24-й отдельной бригады специального назначения из Новосибирской области.

Также стало известно, что украинская армия установила огневой контроль над трассой Сватово - Кременная на западе Луганской области. Эта дорога считается ключевой в логистической цепочке российской армии.

Российская армия в Украине продолжает нести крупные потери - на этот раз ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов.