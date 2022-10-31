Живой Журнал

Сегодня: Вторник, 01 Ноября 2022    04:35:25
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Октябрь » 31 » 02:39:26

​ВСУ зачистили пункт управления армии РФ: убит полковник Александр Зигунов и более 30 офицеров

Вчера, 02:39:26 675 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
​ВСУ зачистили пункт управления армии РФ: убит полковник Александр Зигунов и более 30 офицеров

Российская армия в Украине продолжает нести крупные потери - на этот раз ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов.

Так, 1 октября украинские защитники обнулили более 30 российских оккупантов, переброшенных в Украину из военной части в Московской области.
 
По данным журналиста Романа Цимбалюка, уже подтверждена информация о том, что в результате нанесения артиллерийского удара ВС Украины был полностью уничтожен пункт управления 1 танковой армии (в/ч 73621, Баковка, Московская область).

"Потери составили 13 убитых и около 20 раненых офицеров армии, в том числе начальник артиллерии 1-й танковой армии полковник Александр Зигунов – убит; заместитель командира 288-й артиллерийской бригады по вооружению – майор Сергей Липецкой – убит; подполковник Артем Кармелихин – убит; начальник разведки 47-й танковой дивизии – ранен; командир танковой роты 47 танковой дивизии – ранен", - уточнил Цимбалюк.
 
В Минобороны РФ свои потери в войне против Украины традиционно не комментируют.
 
Как сообщалось ранее, во время контрнаступления ВСУ зачистили большую группу российских оккупантов, переброшенных в Украину из Сибири. Успешная операция была выполнена в Луганской области. Здесь защитники уничтожили подразделение из состава 24-й отдельной бригады специального назначения из Новосибирской области.
 
Также стало известно, что украинская армия установила огневой контроль над трассой Сватово - Кременная на западе Луганской области. Эта дорога считается ключевой в логистической цепочке российской армии.
Тэги: война в Украине, погиб, россия, полковник
Комментариев: 1
Житич
1 Василий (Житич)   • 10:31:46, Вчера [Материал]

Земля скловатою!
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: