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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июнь » 15 » 11:33:30

Российский пропагандист Сергей Постнов был убит в Украине после спецоперации ВСУ

Сегодня, 11:33:00 501 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российский пропагандист Сергей Постнов был убит в Украине после спецоперации ВСУ

В Украине ликвидировали военного пропагандиста Сергея Постнова. Будучи в звании полковника он снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения.

В составе группировки «V» Постнов в феврале 2022 прорывался в Гостомель, а затем участвовал в захвате ряда мирных городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.
 
Об этом сообщается на сайте Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.
 
Постнов погиб в ночь на 14 июня после спецоперации ВСУ. В Украине окупант выполнял "служебно-боевые задачи" по приказу Минобороны РФ.
 
Сергей Постнов в 1997 году окончил Екатеринбургское Суворовское училище, а затем - факультет культуры и журналистики Военного университета минобороны. После этого в 2002 году его распределили во внутренние войска МВД России. 
 
Постнов был корреспондентом, а затем редактором газеты "Зоркий часовой", "выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках", говорится в сообщении. Также он работал в войсковом журнале "На боевом посту", а после этого Постнов получил назначения в центральном аппарате Росгвардии.
Тэги: россия, война в Украине, полковник, погиб
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