Российский пропагандист Сергей Постнов был убит в Украине после спецоперации ВСУ

В Украине ликвидировали военного пропагандиста Сергея Постнова. Будучи в звании полковника он снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения.



В составе группировки «V» Постнов в феврале 2022 прорывался в Гостомель, а затем участвовал в захвате ряда мирных городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.

Об этом сообщается на сайте Совета ветеранов центрального аппарата ОВД.

Постнов погиб в ночь на 14 июня после спецоперации ВСУ. В Украине окупант выполнял "служебно-боевые задачи" по приказу Минобороны РФ.

Сергей Постнов в 1997 году окончил Екатеринбургское Суворовское училище, а затем - факультет культуры и журналистики Военного университета минобороны. После этого в 2002 году его распределили во внутренние войска МВД России.

Постнов был корреспондентом, а затем редактором газеты "Зоркий часовой", "выполнял задачи по информационному сопровождению войск в различных горячих точках", говорится в сообщении. Также он работал в войсковом журнале "На боевом посту", а после этого Постнов получил назначения в центральном аппарате Росгвардии.