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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Май » 18 » 16:53:32

Чемпионы по «Танковому биатлону» Сергей Бронников и Бато Басанов погибли в бою против Украинской Армии

18 Мая 2022, 16:53:11 1120 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чемпионы по «Танковому биатлону» Сергей Бронников и Бато Басанов погибли в бою против Украинской Армии

С начала войны в Украине погибли уже двое российских чемпионов по «танковому биатлону» - это Сергей Бронников и Бато Басанов.

Так, 18 мая «Тайга.инфо» сообщила, что в Украине был ликвидирован военнослужащий из Забайкальского края Сергей Бронников. Он погиб 3 мая, прощание с ним прошло 15 мая.
 
В 2016 году Сергей Бронников победил в международных армейских играх «Танковый биатлон» — прикладных состязаниях между танковыми экипажами. Тогда он служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде. У погибшего осталось двое детей — девочки 13 и 14 лет
 
14 марта в ходе так называемой «спецоперации» в танковом бою против Украинской Армии погиб уроженец Улaн-Удэ Бaтo Бacaнoв — чемпион 2021 года по «тaнкoвoмy биaтлoнy». Басснов был оператором-наводчиком первой танковой роты танкового батальона в звании гвардии ефрейтора.
 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что лично придумал «танковый биатлон» в 2013 году, чтобы «внести какую-то интересную форму в боевую учебу, придать ей новый импульс благодаря состязательности, сделать ее в этом плане зрелищной».
Тэги: россия, война в Украине, Танки, погиб, убили
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