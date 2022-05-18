Чемпионы по «Танковому биатлону» Сергей Бронников и Бато Басанов погибли в бою против Украинской Армии

В 2016 году Сергей Бронников победил в международных армейских играх «Танковый биатлон» — прикладных состязаниях между танковыми экипажами. Тогда он служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде. У погибшего осталось двое детей — девочки 13 и 14 лет

14 марта в ходе так называемой «спецоперации» в танковом бою против Украинской Армии погиб уроженец Улaн-Удэ Бaтo Бacaнoв — чемпион 2021 года по «тaнкoвoмy биaтлoнy». Басснов был оператором-наводчиком первой танковой роты танкового батальона в звании гвардии ефрейтора.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказывал, что лично придумал «танковый биатлон» в 2013 году, чтобы «внести какую-то интересную форму в боевую учебу, придать ей новый импульс благодаря состязательности, сделать ее в этом плане зрелищной».

С начала войны в Украине погибли уже двое российских чемпионов по «танковому биатлону» - это Сергей Бронников и Бато Басанов.Так, 18 мая «Тайга.инфо» сообщила, что в Украине был ликвидирован военнослужащий из Забайкальского края Сергей Бронников. Он погиб 3 мая, прощание с ним прошло 15 мая.