Россия перебрасывает на фронт недавно сформированный 3 армейский корпус

Ранее мы отмечали, что перевозка комплексов «Бук» свидетельствует о переброске крупного объединения, например, армии. В данном случае можно предположить, что речь идет о переброске всего 3 корпуса, или по крайней мере той его части, которая считается боеготовой. О наличии в составе корпуса дивизиона или бригады ПВО писал аналитик DefMon3, ссылаясь на данные украинских источников.

О формировании 3 армейского корпуса в Мулино впервые заявляла украинская разведка. О присутствии добровольцев в Мулино и жалобах местных жителей на них писало издание «Вёрстка». Исследователь Том Баллок публиковал фотографии и видео, снятые в Мулино, на которых видны современные образцы российской техники — например, БМП-3, Т-80БВМ и Т-90М. Наши источники также утверждали, что корпус относительно хорошо укомплектован техникой, однако добровольцы не отличаются боевым духом, дисциплиной и стремлением овладеть выданной им новой техникой.

Многие исследователи недоумевают, почему в руках плохо подготовленных добровольцев оказались самые современные образцы российской техники. Мы видим две возможные причины этого — невозможность оперативно снять старую технику с консервации и/или отсутствие в российских частях подготовленных экипажей, которые можно было бы снять с фронта для освоения новых машин (это, в свою очередь, может быть вызвано боевыми потерями и распространенными отказами от участия в «спецоперации»).

Арестович про 3й армейский корпус Пока невозможно с уверенностью сказать, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса. Однако конечный пункт эшелонов (станция Неклиновка), расположенный на юге Ростовской области, находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.