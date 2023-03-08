Разгром танковой колонны под Угледаром показал, что российскими войсками продолжают командовать из центра

Одна из основных причин разгрома танковой российской колонны под Угледаром, где было потеряно более 130 бронемашин, могла быть в том, что войска на поле боя продолжают следовать приказам высшего руководства.



Об это сообщает The Wall Street Journal, проанализировавшая видео из-под Угледара совместно с американскими и британскими военными экспертами. Нежелание российского командования делегировать военным на местах право принимать решения исходя из ситуации изначально называлось экспертами одной из главных проблем российской армии.

Украинские силы публиковали несколько видео, на которых российская военная техника подрывается на минах на перекрестке за пределами города. Как видно на кадрах и на спутниковых снимках, в одном этом узком месте на дороге были подорваны около восьми бронемашин.

В этой точке российские машины подъезжали к перекрестку по узкой дороге, что делало их легкими целями для мин и ударов. При этом, несмотря на потери, российские войска продолжали пытаться проехать по этой дороге снова и снова, отмечает WSJ. О том, что российские военные продолжали делать одно и то же, также говорят украинские солдаты, воюющие в районе Угледара.

Как отмечают военные эксперты, это показывает, что российские подразделения получали приказы сверху и, вероятно, не имели полномочий, чтобы приспособиться к ситуации на месте. «Это яркий пример того, как российская армия не перешла от советской системы управления», — отмечает WSJ.

Еще одна проблема, на которую указали эксперты, — танки начинали продвижение вперед до того, как путь очищался от мин. Кроме того, военные обычно используют дым, чтобы скрыть свои передвижения. Видео из-под Угледара однако демонстрируют, что российские подразделения перед наступлением этого не делали. Причиной этого, как отмечают аналитики, может быть слабая подготовка мобилизованных солдат.

Некоторые эксперты считают, что провал наступления под Угледаром в феврале мог быть вызван желанием российского командования показать первые успехи за много месяцев на фронте.

В феврале при попытках наступления на Угледар российские соединения понесли в Украине большие потери. В результате трехнедельных «крупнейших за все время войны танковых боев» российские силы потеряли более 130 танков, БМП и другой бронетехники, писала The New York Times.

В ВСУ сообщили, что 155-я и 40-я бригады морской пехоты были «уничтожены» под Угледаром. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес утверждал, что под Угледаром погибли 3 тысячи российских солдат во время попытки наступления в начале февраля.





С начала войны аналитики отмечали, что действиями российской армии в Украине, вероятно, руководят из Москвы. В мае прошлого года The Guardian писала, что Владимир Путин вовлечен в принятие тактических решений в Украине и может лично принимать решения, которые обычно принимают военные в звании полковника, командующие составом в 700-1000 человек.