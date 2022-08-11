Россия использует в Украине ракеты, поражающие цель лишь в 30% случаев - The Times

Вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Крылатая ракета «Калибр»

Бронеавтомобиль Урал-63706-0010 «Торнадо-У» имеет «слабую защиту от поражения стрелковым оружием».

имеет «слабую защиту от поражения стрелковым оружием». Машина пехоты БМД-4М тоже слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов, считают в Киеве. Украинская армия захватила больше 10 таким машин.

тоже слабо защищена от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов, считают в Киеве. Украинская армия захватила больше 10 таким машин. Основной боевой танк России Т-72Б3 , бронетранспортеры БТР-82А и другая бронетехника оказались беззащитны перед поставленными Западом противотанковым оружием.

, бронетранспортеры и другая бронетехника оказались беззащитны перед поставленными Западом противотанковым оружием. Беспилотник «Орлан-10» состоит из большого числа иностранных запчастей, которые быстро изнашиваются, из-за чего аппарат выходит из строя. В беспилотнике «Элерон-3СВ» стоит камера Olympus, которая по характеристикам отстает от камеры Sony аналогичного аппарата северокорейского производства.

состоит из большого числа иностранных запчастей, которые быстро изнашиваются, из-за чего аппарат выходит из строя. В беспилотнике «Элерон-3СВ» стоит камера Olympus, которая по характеристикам отстает от камеры Sony аналогичного аппарата северокорейского производства. Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1», как говорится в докладе, не способен справиться с одновременной атакой нескольких беспилотников и беззащитен перед ударами с воздуха.

Контекст

Российское оружие «неэффективно» и «устарело», бронетехника и вертолеты не могут противостоять огню из стрелкового оружия, а используемые ракеты имеют лишь 33-процентный шанс поразить цель. Об этом говорится в отчете украинского минобороны, с которым ознакомилась The Times.В отчете ведомства говорится, что российское оружие, полученное Киевом в боях, ненадежно и не соответствует современным требованиям. Газета приводит несколько конкретных примеров.В Москве этот вертолет называют «летающим танком», его бронированная кабина должна выдерживать попадание пуль калибра 12,7 мм. Но на деле Ка-52 — один из самых современных в России — может быть поражен патронами калибра 7,62 мм.Ее шансы поразить цель составляют лишь 33%, оценивают в Киеве. При этом около 30% использованных в войне ракет в итоге попали в гражданские объекты. Точность еще одной ракеты, которая не называется, украинские военные оценили в 49%.Другие примеры:Проблемы усугубляет еще то, что из-за больших потерь России приходится отправлять на фронт старую советскую технику. По данным Института изучения войны (ISW), на фронте уже появились советские танки Т-62.Чтобы восполнить нехватку ресурсов, Россия начала собирать оружие для Украины по всему миру. В том числе Минобороны перебрасывает технику из Сирии, а потенциальным поставщиком артиллерии может стать Северная Корея.