Какое украинское оружие ломает планы Путина - что о нем известно и как меняется наш военно-промышленный комплекс

Весь мир следит за поставками в Украину западного вооружения, ожидая, что только оно может помочь ВСУ победить в войне с Россией. При этом о собственных разработках украинского ВПК, которые прямо сейчас громят оккупантов на поле боя, говорят несправедливо мало. Какое оружие массово производит Украина и что ждет нашу "оборонку" после войны?

Полномасштабная война России против Украины идет уже практически полгода. За это время украинской стороне, помимо средств и санкций в отношении врага, активно помогают военной техникой. Вооруженные Силы получают беспилотники, гаубицы, системы залпового огня и ракетные комплексы.

Учитывая большое внимание поставкам вооружения в Украину, может создаться впечатление, что военные сражаются исключительно западной техникой. Этот нарратив также использует российская пропаганда, утверждая, что за годы независимости Украина не разработала ничего своего и, соответственно, поставила точку в развитии военно-промышленного комплекса.

На деле же это утверждение ложное. У Украины существуют десятки собственных разработок, многие из которых успешно показывают себя на поле боя. Прежде всего, расскажем о тех из них, которые ВСУ применяют массово.

Украинское оружие победы

"Козак-2М1"

Особого внимания в семействе бронеавтомобилей "Козак" заслуживает серия 2М1 – это полноценный броневик для широкого спектра заданий. В Минобороны его называют "компактным БТР".

"Козак" прошел проверку 50 разными методами, включая тест-драйв на местности, которая подходит исключительно для гусеничной техники. Конструкция автомобиля интересна тем, что его корпус цельный – это моноблок без рамы с независимой подвеской. У него улучшенная проходимость, плавность хода на высоких скоростях и заниженная высота. Количество экипажа – до девяти человек.

На "Козаке" установлен боевой модуль совместной разработки турецкого и украинских предприятий. Модуль можно оснастить любыми типами пулеметов, к примеру крупнокалиберным "Утесом". На практике эту комбинацию успешно используют десантники.

К примеру, 1 июня Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало видео с воином по имени Николай. Его подразделение под обстрелами вывезло на бронемашине сослуживцев из Северодонецка.

"Мне пришлось вести прицельный огонь, чтобы подавить позицию вражеского ДШК и стрелкового оружия. Короткими очередями, я открывал огонь… Враги умолкли", – рассказал боец.

"Козак", несмотря на обстрелы, практически не пострадал.

Боевой танк "Булат"

Украинский боевой танк "Булат" – это переработанный советский Т-64. На сегодняшний день стоит на вооружении исключительно у ВСУ. Модернизация танка началась еще в 1999 году, а в 2005 году, после трех этапов улучшения, он был принят на вооружение.

Одна из основных "изюминок" "Булата" – комплексный модуль динамической защиты "Нож". Примечательно, что его разработали в Украине, а используется он в США, Таиланде и Эфиопии. По данным военных экспертов, во время боевых действий в динамическую защиту "Ножа" могли попасть до 8 реактивных гранат, но броня выдерживала обстрел.

Основное вооружение "Булата" – это гладкоствольная пушка с длиной ствола в 48 калибров. Боекомплект – 36 выстрелов бронебойными, осколочно-фугасными снарядами и управляемыми ракетами. Кроме того, танк оборудован двумя пулеметами – крупнокалиберным зенитным с дистанционным управлением и спаренным винтовочного калибра.

"Булат" может преодолевать водную преграду до 5 метров, а вброд идти до 1,8. Экипаж танка – три человека.

Боевая машина проявляла себя на поле боя неоднократно. ВСУ использовали "Булат" для защиты Луганского аэропорта в 2014 году, а в 2015 в бою под Логвиновым группа из трех танков уничтожила 8 российских боевых машин Т-72Б, при этом один "Булат" продолжал бой, несмотря на прямое попадание в корпус.

С начала полномасштабного наступления известно, что танки принимали участие в боях за Херсон, обороняли Харьков и в целом хорошо себя зарекомендовали, защищая экипаж.

БПЛА "Лелека-100", "Фурия", "Spectator"

Беспилотные летательные аппараты "Лелека", "Фурия" и "Spectator" – это дроны оперативно-тактического уровня украинского производства.

"Фурии" изготавливают с 2014 года. Их преимущество, среди всего прочего, состоит в дальности полета дрона – 50 километров, а в небе он может находиться до трех часов. Это достаточно высокий показатель для беспилотника.





БПЛА "Spectator" начали разрабатывать в 2016 году, а в 2019 дроны передали военным. Он летает на 30 километров и держится в небе до двух часов. В бою "Spectator" показали в 45 отдельной артиллерийской бригаде ВСУ. Беспилотник на "отлично" выполнил задание и собрал необходимые для военных разведданные.





Дрон "Лелека-100" появился на вооружении ВСУ в 2021 году – это один из самых новых летательных аппаратов. Его характеристики практически те же, что и у "Фурии". В боях его используют массово.





Тут стоит отметить, что сравнивать вышеназванные БПЛА и знаменитый ударный дрон Bayraktar не стоит. У них совсем разные цели и сферы применения, рассказал РБК-Украина военный эксперт Михаил Люксиков.

"Мы же не будем, чтобы корректировать огонь артиллерии, которая стреляет на 20-30 километров, запускать дрон (Bayraktar, - ред.), для которого нужна взлетно-посадочная полоса, для которого нужен большой технический персонал на земле. Нам проще запустить ту же самую "Фурию", – говорит эксперт.

Все три дрона собирают большое количество разведданных для наших воинов и помогают уничтожать позиции врага. Современное оборудование позволяет этим БПЛА передавать высококачественные снимки и видео складов, командных пунктов или скопления живой силы противника. После чего цели обстреливают артиллерией, либо задействуют ударные беспилотники.

РСЗО "Верба" и "Бастион"

Реактивная система залпового огня "Верба" нужна для уничтожения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей и разрушения укреплений.

РСЗО состоит из доработанной боевой части советского "Града" и шасси "КрАЗ". Работу по модернизации системы начали еще в 2000-х годах. Боевую часть "пересадили" с советского армейского автомобиля "Урал" на украинский "КрАЗ".

Сам же боевой модуль "Града" усовершенствовали в разы. Сократилось время его перезарядки - российской системе для этого нужно от часа до двух, "Верба" же перезаряжает все 40 ракет за 10 минут. Также боевую часть оснастили современной системой навигации и наведения – этим наша РСЗО выгодно отличается от советского "Града".

У "Вербы" также сдвоенная кабина на пять мест, а все управление боевой частью ведется изнутри, в отличие от российских аналогов, где часть боевого расчета сидит на открытых сиденьях за кабиной.

"Бастион-01" и "02" имеют схожие с "Вербой" характеристики, но есть и отличия - например, кабины "Бастиона" в основном одинарные. Модификация "02" имеет удлиненную колесную базу, что позволяет перевозить дополнительный боекомплект прямо на самом комплексе.





Эти комплексы уверенно работают в разных климатических условиях и на труднопроходимой местности. Оба стреляют на расстояние до 40 километров, в бою показывают себя на высшем уровне. "Верба" стала популярной среди мирных украинцев во время пасхальных праздников – выражение "Не я б’ю – верба б’є" приобрело другой смысл.

По словам Люксикова, в "Укроборонпроме" одно время заявляли, что собираются объединить две системы и создать нечто более новое и совершенное. Информации о реализации этих планов найти не удалось.

ПТРК "Стугна-П"

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" разработали на базе советской системы "Кастет". Украинская армия приняла ПТРК на вооружение в 2011 году. В 2015 году началось их массовое производство, а в 2018 на них установили тепловизоры.

Эти комплексы заменили советские противотанковые системы типа "Метис" и "Фагот". Примечательно, что устаревшие "Фаготы" Россия активно передавала на Донбасс для нужд боевиков. Основной недостаток советских ПТРК – кабельная связь с оператором, что ставит под угрозу жизни военных.





У "Стугны" же оператор управляет системой дистанционно – пульт выносится на расстояние 50 метров, поэтому в случае ответного удара военные не пострадают. Помимо этого, дальность выстрела украинской ПТРК в два раза превышает и советский, и американский аналоги – 5 километров вместо 2,5.

"Стугна" пробивает динамическую защиту танка кумулятивным снарядом и сжигает живую силу противника, находящуюся внутри кабины, а его боевая часть сертифицирована НАТО. Помимо этого, "Стугна" дешевле американского Javelin, имеет больший калибр и проще осваивается. Но надо понимать, что у украинского ПТРК и его аналога из США разные типы использования. Javelin действует по принципу "выстрелил-забыл", в то же время боеприпас "Стугны" надо вести до цели.

ПТРК использовали в ходе обороны Луганского и Донецкого аэропортов. Сейчас же система отлично показывает себя на поле боя, уничтожая не только танки, но и любые другие боевые машины оккупантов. Особенно ярко "Стугна" проявила себя во время боев под Киевом. На данном этапе ее успешно применяют практически на всех участках линии фронта.

Противокорабельный комплекс "Нептун"

"Нептун" – это маловысотная противокорабельная ракета с функцией уничтожения наземных целей. Ее преимущество перед западными аналогами состоит в том, что она может поражать не только корабли, но и места их базирования. Дальность ракеты – 280 километров.

Ракету разработалои на основе советской ракеты Х-35. Отличие от аналога в том, что "Нептун" больше, обладает новой системой управления и дальше стреляет. Первые разработки начались в 2010 году, а испытания – в 2016. ВСУ приняли ее на вооружение в 2020 году.

Длина самой ракеты с ускорителем – 5050 миллиметров, стартовая масса – около 870 килограмм, а боевая часть весит 150. У ракеты крестоподобное крыло, в боевая часть – осколочно-фугасная. Ее детонация происходит либо в контакте с целью, либо дистанционно.





Когда украинские инженеры стали разрабатывать ракету, в России тут же заявили, что "Нептун" – это копия советской Х-35. На самом деле практически все противокорабельные ракеты построены по одинаковой схеме – стартовый двигатель для того, чтобы разогнать боеприпас и маршевый, работающий до достижения цели. Но "начинка" у ракет уникальная – головка самонаведения, радиовысотомеры и так далее.

Этот вид украинского вооружения больше всего обсуждается российской пропагандой. Кремлевские пропагандисты предполагают, что именно "Нептуном" ВСУ уничтожат Крымский мост. И эти их волнения, вполне вероятно, не беспочвенны.

"Нептун" уже успел себя проявить – 13 апреля украинские воины подбили им крейсер "Москва", который позже затонул практически со всем составом. По одной из версий модификацией этой ракеты могли нанести удар и по военному аэродрому в оккупированном Крыму.

"Перестройка" для ВПК Украины

Скептики могут отметить, что практически все модернизированное украинское оружие собственного производства – это так или иначе модификация советских разработок. Мол, за годы независимости Украина фактически не производила военную технику с нуля. Но эта тенденция касается не только нашей страны. Запад за последние 30 лет также не создал ничего принципиально иного, а множество новых образцов вооружения – это усовершенствованное старое.

Этот факт нельзя оценивать негативно, говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский. После Холодной войны мировые лидеры решили, что больше военных столкновений континентальных масштабов не будет. А значит необходимости в производстве принципиально новых типов вооружений нет.

Но есть свои нюансы – западные страны сосредоточились на модификации того оружия, которое можно модернизировать. Украина же занялась усовершенствованием советских образцов, которые потеряли этот потенциал еще в 80-х годах.

Пример: известные уже всему миру американские HIMARS и его российские/советские аналоги – "Град", "Ураган" и "Смерч". У последних систем залпового огня ограничен тип использования снарядов и дальность. На шасси HIMARS же можно установить до 8 типов ракет, а сама система проще в эксплуатации и обслуживании.

"Когда наши разработчики пытались что-то создать или усовершенствовать, они работали с техникой советского образца. А мир пошел путем модернизации, модификации (более нового вооружения, - ред.). Американцы создали последний танк в 1992 году. Эта техника имеет запас гибкости по усовершенствованию", – сказал Грабский.



HIMARS намного превосходят похожие российские системы (фото: Getty Images)

Помимо этого, украинский военно-промышленный комплекс чаще всего финансировался по остаточному принципу. Чтобы находить средства на модификацию старого, усовершенствованное оружие шло на экспорт, говорит экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

"Мы знаем, что немалое количество "Стугн", которые в настоящее время выполняют задачи в составе подразделений украинских бригад, это те "Стугны", которые должны были уехать в одну из арабских стран. Но там что-то не сложилось, было принято волевое решение, теперь эти пусковые установки с арабской вязью вместо привычных нам слов и букв работают в интересах Вооруженных сил Украины", – объяснил Селезнев.

Полковник Грабский также акцентирует внимание на том, что Вооруженные Силы хронически недополучали средства на развитие и поддержку. Кроме того, в Украине до 2014 года не готовились к войне, а угрозу со стороны России видели разве что отдельные военные эксперты.

При этом, он отмечает, что не стоит винить в слабом развитии ВПК Украины только российских "агентов влияния". Они, безусловно, и на то время уже выполняли задачу по подрыву нашей обороноспособности, но и само украинское правительство недооценивало эту сферу.

"В связи с тем, что перед украинской армией не ставили какие-то глобальные задачи, а ее функционал ограничивался борьбой с незаконными военными формированиями, это проходили на учениях, ясно, что к разработке техники относились соответствующе. Если против тебя действуют десять пацанов на "моторке", то зачем против них гонять высокотехнологическую ракету. Соотношение затрат и эффективности несопоставимо", – добавил эксперт.

В целом траты на военно-промышленный комплекс зачастую колебались от 0,8 до 0,9% от ВВП. При этом такая тенденция сохранялась как при президенте Викторе Ющенко, так и при Викторе Януковиче. Ситуация начала меняться в 2014 году, когда отдельные российские подразделения начали войну на Востоке Украины и был оккупирован Крым.

С 2014 года власти в Украине стали уделять военной сфере больше внимания, вкладываясь в модификацию техники. В 2019 году после выборов, по словам Грабского, процесс приостановился. Тогда во власти доминировала концепция, что войну на Донбассе можно и нужно закончить дипломатическим путем. Многие военные разработки поставили на паузу, утверждают эксперты.

К примеру, успешный проект танка "Ятаган" закончился ничем, хотя он был адаптирован под стандарты НАТО и имел множество украинских комплектующих. Кроме того, ВПК потерял и "человеческий ресурс" – опытные инженеры конструкторских бюро уходили, а молодые не занимали их места.



Украинский ВПК обеспечивает армию новым вооружением (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

На сегодняшний день украинский военно-промышленный комплекс работает, хотя официальные данные "Укроборонпром", конечно же, в условиях военного положения не публикуются. В качестве доказательства Селезнев приводит в пример большое количество противотанкового оружия типа "Стугны" или "Корсара" на передовой, а также боеприпасы к ним.

Стоит отметить и колоссальное количество трофейной техники, которое чинят на предприятиях "Укроборонпрома" и отправляют на фронт. Одних только российских танков отремонтировали порядка 120 единиц – это целый танковый полк.

При этом, как утверждает Грабский, идти по кардинально иному пути и вкладывать в военно-промышленный комплекс львиную долю государственного бюджета, не стоит.

"Одна страна уже вложилась максимально в военно-промышленный комплекс, и она исчезла с мировой карты. Это Югославия. Из-за так называемого "движения неприсоединения" она делала оружие по замкнутому циклу, пытаясь создать все, что можно. Мир сегодня так не живет", – сказал эксперт.

Несмотря на то, что украинское оружие отлично проявляет себя на поле боя, отражая атаки врага не хуже аналогов, очевидно, что Украине нужна помощь с военной техникой. При этом говорить о том, что Запад специально медлит с поставками, не стоит. Промедления возникают прежде всего из-за того, что у "коллективного" западного ВПК недостаточно мощности, чтобы оперативно закрыть все наши потребности в борьбе с Россией.

Если прогнозировать будущее украинской "оборонки" после войны, то ей стоит идти по пути интеграции, считают эксперты. На сегодняшний день многие западные страны сотрудничают друг с другом в сфере вооружений и выходят на мировые рынки со своими разработками, не зацикливая процесс производства внутри страны.

Уже сейчас Украина экстренными темпами налаживает взаимодействие с ВПК членов НАТО, что в будущем поможет уменьшить нагрузку на собственный бюджет. И эти усилия нужно только наращивать. Имея под боком агрессивных и непредсказуемых соседей, укрепление военно-промышленного комплекса и его активное развитие должны быть одним из приоритетов украинской власти на многие годы вперед.



РБК-Украина. АВТОР:ЮЛИЯ АКИМОВА