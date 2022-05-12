M777 уже в Украине. Всё про гаубицу и управляемый снаряд M982 Excalibur. ВИДЕО

В Украину уже прибыла 155 мм легкая буксируемая гаубица M777, которая имеет в комплекте управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur. Эта новость довольно быстро облетела почти все мировые СМИ. Действительно, стало известно, что США в рамках помощи Украине доставила все 90 гаубиц калибра 155 мм и 184 000 снарядов к ним. Кроме того, Канада также решила присоединиться, и предоставит нашим «богам войны» 4 гаубицы 155 мм калибра и высокоточные управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur.

Почти 370 украинских солдат прошли обучающий курс по обращению с гаубицами M777, а еще 29 завершают курс технического обслуживания этих артиллерийских систем.

Почему это важный, даже, исторический момент, размерем в этой статье «ЖЖ инфо».

ОГЛАВЛЕНИЕ

Переход Украины на вооружение из нового арсенала НАТО беспрецедентен

Нашим бойцам на передовой невероятно тяжело сдерживать многочисленные орды оккупантов под постоянными вражескими обстрелами. Да, наши артиллеристы тоже дают взбучку рашистам, уничтожая их бронетехнику, танки и артиллерийские расчеты. Но сейчас очень остро стоит вопрос нехватки боеприпасов. Дело в том, что вся наша артиллерия использует снаряды 152 мм калибра, а запасы их не бесконечны. Страны-партнеры постоянно прилагают усилия, чтобы помочь нам с этой проблемой, предоставляя нам артиллерийские снаряды нужного калибра из запасов бывших стран-участниц Варшавского договора. Все, что может работать с украинским арсеналом тяжелого вооружения советского или российского производства, освобождается от многолетней пыли и отправляется на границу Украины. Но количество и этого антиквариата, к тому же часто хранящегося в сомнительных условиях, ограничено.

В Украине заканчиваются запасы боеприпасов и других военных расходных материалов. Возможности Запада поддерживать российское оборудование уже очень ограничены, поэтому несколько восточноевропейских производителей оружия, которые все еще могут производить соответствующие боеприпасы и запасные части, по всей вероятности, настойчиво пытаются побить рекорды производства.

Чтобы продолжить борьбу, украинские артиллерийские подразделения должны перейти на 155 мм орудия западного стандарта и принять на вооружение и освоить сложные артиллерийские системы наведения, которые есть на вооружении НАТО. Конечно, весь этот переход требует времени и усилий, его невозможно совершить за один день.

Идут первые попытки. 13 апреля Белый дом объявил о передаче 18 базовых артиллерийских установок калибра 155 мм и множества снарядов к ним, а также противоартиллерийских радиолокационных систем AN/TPQ-36, что создает базу для полного обновления артиллерии и развертывания в Украине новой инфраструктуры. Обучение первых 370 украинских артиллеристов уже завершилось. Вчера, 11 мая 2022 появились видео, как новые гаубицы М777 155 мм калибра и мощные управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur начали лупить по позициям захватчиков.







Давайте более подробно поговорим о гаубице 155 мм калибра М777 и управляемых артиллерийских снарядах M982 Excalibur.

155 мм гаубица M777

Многие наши «диванные эксперты» начали кричать и возмущаться тем, что нам не дали 155 мм САУ M109A6 Paladin, а передают «всего лишь» гаубицы M777. Я советую им не очень торопиться с выводами и разочарованно вздыхать, ведь мы получаем действительно крутую пушку и еще и 40 000 снарядов к ней. Также следует сказать, что и M109A6 Paladin, и M777 используют схожую цифровую систему управления огнем, которая повышает точность стрельбы обычными снарядами, а также позволяет использовать высокоточные управляемые снаряды M982 Excalibur. Да, конечно, самоходная установка более мобильна в боевых условиях, чем гаубица, хотя М777 довольно легко буксируется.

Гаубица M777 BAe (British Aerospace) является основным видом буксируемой артиллерии вооруженных сил США. Это один из самых маленьких и легких видов артиллерийского вооружения из когда-либо созданных, благодаря тому, что конструкция этой пушки выполнена из титанового сплава. M777 BAe, на самом деле, является британской разработкой, хотя теперь это вооружение производится в США.

M777 разрабатывалась еще в начале 1980-х годов частной компанией Vickers, которая позже объединилось с BAe, нынешним производителем, для экспортного рынка. Основным рынком сбыта этой чрезвычайно легкой 155 мм гаубицы была армия США, которая в тот момент имела на вооружении только гаубицу M198, но оказалось, что этого недостаточно. Гаубица M198 отличалась очень высокой мобильностью, потому что могла транспортироваться с помощью авиации, и при массе свыше 7 000 кг это все еще достаточно мощная артиллерийская единица. Но в Vickers решили, что можно упростить конфигурацию 155 мм гаубицы, а кроме того, использовать в ее конструкции более легкие материалы. Это позволило создать оружие такой же огневой мощи, и при этом почти наполовину снизить его вес.

Понятно, что для того чтобы сделать 4-тонную буксируемую гаубицу 155 мм калибра потребовалось определенное время и усилия, поэтому эскизный проект был готов лишь весной 1987 года. Основная проблема заключалась в применении титановых сплавов в конструкции нового орудия вместо традиционной стали, поскольку поразительная прочность сплавов титана и очень высокий уровень жесткости делает обработку этого материала чрезвычайно сложной. Вскоре проект был представлен армии США, американские военные были заинтригованы возможностями этого оружия. Поскольку федеральный закон запрещает военным США закупать оружие иностранного производства, Vickers объединилась с американской компанией Textron, что позволило производить это оружие именно в США. Так гаубица М777 стала, практически, основным артиллерийским вооружением армии США.

Вооружение М777

Несмотря на значительно меньший вес, огневая мощь M777 не меньше, чем у других буксируемых 155 мм систем текущего поколения. Гаубица оснащена стволом длиной 39 калибров. Начальная скорость снаряда составляет 827 м/с. Максимальная дальность стрельбы 24,7 км со стандартными снарядами и 30 км с EFRB (Extended Range Full Bore). Она также может стрелять высокоточными управляемыми боеприпасами M982 Excalibur с GPS-управлением, позволяющими точно вести огонь на дальности до 40 км.

Дизайн М777

Большая часть веса гаубицы M777 приходится на два основных узла: люлька и ствол пушки. Люлька состоит из четырех прессованных титановых трубок, аккумулятора, двух цилиндров отдачи и балансировочного механизма. Сборка пушечного ствола включает сам ствол, дульный тормоз, буксировочное ушко, механизм подачи капсюля и винтовой затвор. Каретка состоит из двух узлов: корпуса и седла. Корпус включает в себя два передних стабилизатора и две отдельные опоры, оборудованные самокопающими лопатами и амортизаторами. По обеим сторонам кузова установлена​​гидрогазовая подвеска, оснащенная осью и колесами с алюминиевым ободом. Небольшой ручной гидравлический насос установлен на каждой колесной станции для поднятия и опускания системы.

Небольшие размеры и вес позволяют транспортировать M777 с помощью многоцелевого самолета USMC MV-22 Osprey, вертолета CH-47 или грузовика. Поэтому гаубицу можно быстро перемещать на поле боя и покидать его быстрее, чем это происходит с M198. Благодаря меньшим размерам пушку удобнее хранить на военных складах и транспортировать воздушным или морским транспортом.

Экипаж, необходимый для обслуживания гаубицы, состоит минимум из 5 человек. Это почти вдвое меньше по сравнению с M198, где экипаж состоял из 9 человек. Первые испытания M777A1 с Excalibur прошли в августе 2003 года, а первые рабочие снаряды были доставлены в сентябре 2006 года. Испытания Excalibur были успешно завершены в марте 2007 года. Впервые они были использованы в Ираке в мае 2007 года, а затем в Афганистане в феврале 2008 года. К этому чудо-снаряду мы еще вернемся.

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Мобильность М777

Американская гаубица M777 имеет производственный вес 3745 кг и, как я писал выше, может транспортироваться на вертолетах, транспортных самолетах и кораблях. Гаубица может буксироваться пневматическими тормозными автомобилями 4х4 грузоподъемностью более 2,5 т. К тому же сама гаубица M777 оснащена двумя колесами. Когда M777 находится в огневом положении, платформа опускается на землю под передней частью лафета, а колеса приподнимаются над землей.

Оснащение М777

М777 использует цифровую систему управления огнем, подобную системе самоходных гаубиц, таких как M109A6 Paladin, для обеспечения навигации, наведения и определения местоположения, позволяющую вводить ее в действие быстрее, чем гаубицы предыдущего поколения.

Технические характеристики

Тип: сверхлегкая буксируемая гаубица

Калибр: 155 мм

Вес: 4200 кг

Скорость стрельбы: 5 выстрелов в минуту

Дальность стрельбы: 30 км, 40 км с боеприпасом Excalibur

Размеры: в режиме буксировки – длина 9,275 м, ширина 2,77 м, высота 2,26 м; в режиме стрельбы – длина 10,21 м, ширина 3,72 м, высота 2,65 м

Экипаж: 5-8 человек

Оснащение: цифровая система управления огнем

Страна-производитель: Великобритания-США

Страны, где используют: Австралия, Канада, Индия, Саудовская Аравия, Украина и США

Управляемый артиллерийский снаряд M982 Excalibur

Теперь давайте более подробно познакомимся с управляемым артиллерийским снарядом M982 Excalibur, которым может стрелять гаубица M777.

Итак, M982 Excalibur – снаряд с GPS-наводкой с расширенной дальностью действия. Он был разработан для поражения неподвижных целей с высокой точностью. M982 Excalibur стал преемником артиллерийского снаряда с лазерной наводкой M712 Copperhead.

История разработки

Разработка нового управляемого боеприпаса с увеличенной дальностью началась в США в 1992 году. Этот снаряд был разработан совместно Raytheon и BAE Systems. Raytheon поставляет системы наведения, а BAE Systems производит корпус, базу и полезную нагрузку. В 2004 году программа развития была объединена с совместной программой Швеции и США по созданию управляемого артиллерийского боеприпаса. При разработке и испытаниях он был известен как XM982.

Первые испытания Excalibur с легкой полевой гаубицей M777 на полигоне прошли в 2003 году. Первоначальное производство 500 снарядов было начато в 2005 году. Эксплуатационные испытания этого снаряда M777A2 были завершены в 2007 году. Обновление M777A2 включает в себя программное обеспечение, которое позволяет использовать этот снаряд с GPS-наводкой. Excalibur на тот момент уже были размещены в Ираке и Афганистане. Впервые управляемый снаряд был использован в Ираке в 2007 году. Его эффективность была поразительной. Выстрелы оказались очень точными – с погрешностью всего 5 м.

В 2015 году США уже запланировали закупить 7 474 Excalibur. В 2016 году стоимость единицы, включая расходы на разработку, как сообщается, составляла $258 777. Но уже в 2017 году стоимость единицы была снижена до $68 000. Excalibur используется армией США и Корпусом морской пехоты. К 2018 году в боевых условиях было выпущено более 1400 таких снарядов. Этот боеприпас также находится на вооружении Швеции, Австралии, Канады, Индии и Нидерландов. Норвегия также проявила интерес к приобретению этих управляемых снарядов. Теперь Украина тоже присоединилась к странам, где на вооружении будет этот удивительный управляемый снаряд.

Excalibur совместим со 155 мм артиллерийскими системами, такими как легкая гаубица M777, самоходные гаубицы M109A6 Paladin и M109A7. Он также совместим с другими 155 мм артиллерийскими системами, такими как германские PzH 2000, южнокорейские K9 Thunder, японские Type 99 и другие 155 мм артиллерийские системы.

Excalibur имеет откидывающиеся вперед плавники. Благодаря стабилизации плавников этот снаряд имеет отличную точность с погрешностью в 5 м или даже меньше, боевой опыт 2007 года в Ираке показал, что 92% снарядов падают на расстоянии не более 4 метров от цели. Поэтому Excalibur очень точный. Это дает возможность более безопасно использовать его в непосредственной близости от собственных войск или гражданских структур, чем это обычно позволяет неуправляемый снаряд. Практически его можно использовать на расстоянии всего в 75-150 метрах от своих позиций. Это минимизирует повреждение дружеских сил и различных гражданских структур.

Программируемая система наведения позволяет экипажу гаубицы настроить Excalibur на попадание в определенное географическое место, позволяя военным поражать конкретные высокоприоритетные цели одиночными снарядами (например, особо проблемный вражеский дот). В дополнение к GPS-наводке, Excalibur имеет также инерционную наводку, которая не только позволяет снаряду сохранять баллистическую дугу, но также дает возможность наведения, когда GPS вообще недоступен (хотя оно не будет таким точным). К тому же Excalibur устойчив к GPS-помехам.

Excalibur использует разные типы боеголовок, в зависимости от варианта. Базовая версия весит 48 кг и несет 22-килограммовую фугасную боеголовку. Предохранитель можно запрограммировать на взрыв в воздухе, при контакте с твердой поверхностью или после проникновения внутрь цели.

Один снаряд Excalibur может поразить цель, на которую в другом случае потребовалось бы от 10 до 50 неуправляемых артиллерийских снарядов.

Предыдущая серийная версия Excalibur, XM982, поступившая на вооружение в 2007 году, имела максимальную дальность полета 23 км. Но в этом же году было запущено серийное производство базового снаряда M982 с максимальной дальностью действия 40 км. Excalibur демонстрирует дальность в 40 км при стрельбе из оружия калибра 155 мм, такой как легкая полевая гаубица M777 или самоходная гаубица M109A6 Paladin.

Варианты M982 Excalibur

Есть несколько вариантов управляемых снарядов системы Excalibur.

M982A1 – серийное производство со сниженной стоимостью. Именно он поступил на вооружение в 2016 году. Сам модернизированный снаряд имеет те же возможности, что и первоначальный M982.

Excalibur S – это улучшенная версия с добавленной полуактивной лазерной наводкой. Он может поражать движущиеся цели или менять цель уже после выстрела. Разработка этого боеприпаса была инициирована Raytheon в 2013 как частная идея.

Excalibur N5 является меньшей, 127-миллиметровой версией Excalibur S. Он был специально разработан для морских пушек, используемых на эсминцах и крейсерах.

Excalibur EST (Excalibur Shaped Trajectory) – это версия снаряда, который может приближаться к цели под углом. Он был продемонстрирован в 2018 году и вскоре запущен в производство.

GP155B является китайской копией управляемого снаряда Excalibur.

Появление в Украине 155 мм американской гаубицы М777 – это только начало процесса перехода артиллерии ВСУ на натовские стандарты, что позволит пополнить запасы снарядов. Любая помощь западных партнеров всегда бесценна, особенно когда она позволяет решить неотложные проблемы в борьбе с оккупантами. Теперь наши артиллеристы смогут наносить еще более разрушительные удары по позициям московитов, что позволит сломать хребет рашистским захватчикам и наконец выгнать их с нашей территории. Земля будет гореть у них под ногами, в прямом и переносном смысле. - уверен Юрий Свитлык

Автор: Юрий Свитлык, сын Карпатских гор, непризнанный гений математики, "адвокат" Microsoft, практичный альтруист, левоправосек