Ленд-лиз для Украины: что он изменит на фронте и какого оружия можно ожидать

1 октября 2022 года в США начинается новый финансовый год. И именно с этим многие связывают официальный старт ленд-лиза для Украины.

Речь идет о предоставлении нашей стране критически важной военной помощи в нужных объемах, скорее и по упрощенной процедуре.

Факты ICTV пообщались с военными экспертами и рассказывают, сколько еще ждать вооружения в рамках ленд-лиза, каким оно будет и как изменит ситуацию на фронте.

Когда был принят ленд-лиз и что он предполагает

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) еще 9 мая. До этого документ успешно прошел обе палаты американского Конгресса.

Такой шаг Вашингтон предпринял во второй раз в истории: впервые это произошло во времена Второй мировой войны – в 1941 году.

Этот законодательный акт должен упростить предоставление Украине больших объемов необходимого вооружения для противодействия полномасштабной агрессии РФ. Документ расширяет полномочия Байдена по заключению соглашений с правительством Украины. Он дает возможность сдавать в аренду или поставлять военное оборудование без лишних бюрократических процедур.









Ленд-лиз должен был действовать в течение 2022-2023 финансовых годов. Как известно, фискальный год в США длится с 1 октября по 30 сентября. Таким образом, сегодня стартовал 2023 финансовый год.

Согласно законопроекту, ленд-лиз может быть также использован для помощи другим союзникам США в регионе (странам Восточной Европы).

– На 2022 и 2023 финансовые годы президент может уполномочить правительство Соединенных Штатов предоставлять или передавать в аренду предметы обороны правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, пострадавшим от вторжения РФ в Украину, чтобы помочь укрепить их обороноспособность, защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны вооруженных сил РФ, — говорится в документе.



Там также отмечено, что не позже, чем через 60 дней после даты вступления в силу закона (т.е. после 9 мая), президент США устанавливает ускоренные процедуры передачи вооружения Украине.

Наше государство не должно заранее платить за поставки техники и вооружения (то есть предоставляется отсрочка).

Закон о ленд-лизе фактически позволяет предоставлять Украине в долг или в лизинг оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по упрощенным процедурам экспортного контроля, не дожидаясь специального выделения средств американским Конгрессом.

Запуск ленд-лиза: почему все говорят об октябре

Еще в середине июня секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что ленд-лиз от США пока не начал действовать, но это может произойти “в июле-августе, может быть, в сентябре”.

По состоянию на начало сентября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в одном из интервью, что американские партнеры окончательно не завершили формировать модель ленд-лиза для нашего государства. Поэтому обсуждаются все нюансы и детали.

– Принято принципиальное решение, что ленд-лизу быть, определен объем денег по этой программе. И принято принципиальное решение, что на эти деньги Украина сможет приобрести то, что нужно для победы в этой войне. А вот нюансы и детали, каким этому ленд-лизу быть, до сих пор обсуждаются, — заявил тогда министр.



Больше определенности внесли в Белом доме в ответ на запрос Голоса Америки. Там отметили, что программа ленд-лиза предусматривает возвращение средств за вооружение, в то время как другие программы, в рамках которых Вашингтон сейчас помогает Украине, такого условия не имеют (т.е. оружие фактически предоставляется бесплатно).

В Белом доме объяснили, что ставят в приоритет предоставление Украине военной помощи, за которую потом не нужно возвращать деньги.

А после использования всех средств, ранее выделенных Конгрессом, Соединенные Штаты, вероятно, перейдут к программе ленд-лиза. Речь идет, в частности, о пакете на сумму в $40 млрд, утвержденном в мае. Эти средства нужно было потратить до конца 2022 фискального года в США, то есть до 30 сентября.



Именно поэтому и бытует мнение, что программа ленд-лиза официально стартует уже с 1 октября, то есть с началом нового финансового года в США.

Интересно, что в майском анонсе Пентагона по поводу ленд-лиза сразу отмечалось, что закон будет действовать в течение 2023 финансового года.

А посол Украины в США Оксана Маркарова в одном из недавних интервью объясняла, что схему ленд-лиза можно будет, например, задействовать, когда Конгресс США не согласится профинансировать передачу оружия.

– Ленд-лиз нам потребуется тогда, когда Конгресс не будет нам выделять средства. По ленд-лизу мы сможем получать от США то, что у них уже есть в собственности… Пока у нас есть бесплатная возможность получать, конечно, мы будем ее использовать, — заявила Маркарова.

Старт действия ленд-лиза: когда ожидать вооружения

Как отметил в комментарии Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов, стоит дождаться официальных заявлений украинских чиновников, действительно ли американский ленд-лиз начал действовать с 1 октября. Эксперт выразил убеждение, что тот в конце концов заработает.

– И США должны начать отгружать нам вооружение уже в том объеме, в котором необходимо, – добавил эксперт.



В этом контексте он напомнил о последнем разговоре Алексея Резникова с главой Пентагона Ллойдом Остином, по итогам которого глава Минобороны Украины анонсировал “хорошие новости”.

Если в октябре программа ленд-лиза все же стартует, то, по прогнозам Жданова, рассчитывать на первые поставки можно уже в этом месяце.

– Первая декада октября – можем рассчитывать на какие-либо более-менее конкретные результаты, – считает Жданов.



Со своей стороны, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в комментарии Фактам ICTV объяснил, что ленд-лиз в первую очередь – это возможность получать вооружение, технику и боеприпасы в значительно большем количестве, чем это было до сих пор.

По словам эксперта, в этом случае Соединенные Штаты уже будут использовать морской путь поставок – корабли ВМС США большого водозамещения, которые могут в достаточном количестве доставлять военную помощь (в отличие от военно-транспортной авиации).

– То есть ленд-лиз – это, в первую очередь, объемы и логистика, а не какая-то новая номенклатура оружия. Однако действительно будет новая номенклатура вооружения, так или иначе оно появится, — уверен Коваленко.



По словам эксперта, сроки первых поставок в рамках ленд-лиза зависят от США и преодоления бюрократических процедур.

– Я не исключаю, что это может произойти не столько в октябре, а в конце ноября — начале декабря. Или непосредственно в декабре, не раньше. Если же этот вопрос решался на должном уровне в течение 2022 года, тогда, возможно, это будет происходить гораздо быстрее, – предположил Коваленко.

На какое оружие следует рассчитывать Украине в рамках ленд-лиза

По словам военного эксперта Александра Коваленко, в первую очередь США предоставят большее количество различных боеприпасов для РСЗО и артиллерии, бронетехнику.

– Это значительно большее количество, значительно большие объемы боеприпасов всех типов для ракетного вооружения, это реактивные системы залпового огня, те же M270 MLRS и M142 HIMARS. Это, конечно, большее количество боеприпасов для ствольной артиллерии, для гаубиц и САУ 155-мм и других калибров. Это большое количество боевых бронированных машин. Не исключаю, что это может быть новая номенклатура ББМ для Украины, — рассказал эксперт.



Коваленко считает вполне вероятным также получение американских дальнобойных ракет MGM-140 ATACMS, способных поражать цели на расстоянии 300 км.

– Сегодня в Пентагоне, в Конгрессе все хорошо понимают, что в Украине уже завершается война на уровне передовых подразделений. Речь идет о влиянии на тылы врага передового типа. На сегодняшний день у нас уже развивается война глубокого тыла. То есть, если ВСУ не будут оказывать огневое влияние на глубокий тыл врага, наше продвижение, контрнаступление будет тормозиться. Поэтому необходимо оружие, способное оказывать это влияние. А это ракеты ATACMS до 300 км, – подчеркнул он.



При этом Коваленко исключает возможность предоставления Украине боевых самолетов. А танки, по его прогнозам, Киев мог бы получить не раньше 2023 года.

– Авиация стопроцентно нет. Танки, возможно, в 2023 году, – полагает Коваленко.



Однако военный эксперт Олег Жданов считает вполне реальным предоставление Украине боевых самолетов. Он напомнил, что еще в начале лета была информация об обучении украинских пилотов в США на западных образцах авиации.

Кроме того, в Конгрессе США летом предварительно поддержали финансирование подготовки украинских пилотов на американских истребителях. На эти цели предлагалось выделить $100 млн.

– Самолеты в любом случае дадут. Возможно, в программе перевооружения, но я думаю, что дадут раньше, — рассказал Жданов.



Вполне возможным эксперт считает и получение ракет ATACMS. Но в первую очередь, по словам Жданова, Украине стоит ожидать самолеты, танки и артиллерию.

– Я думаю, что самолеты, танки, артиллерия и боевые бронированные машины. Это теперь самое главное для нас, – подчеркнул эксперт.



Что касается систем HIMARS, Жданов напомнил, что США уже анонсировали предоставление еще 18 единиц этого вооружения в течение 6-24 месяцев.

Как ранее информировал министр обороны Алексей Резников, американские истребители F-16, вопреки распространенному мнению, не лучший вариант для Украины. Это связано с тем, что украинские аэродромы не приспособлены к их взлету и посадке. Однако министр не исключал, что после дооборудования аэродромов они смогут принимать F-16.

В качестве альтернативы Резников называл шведские многоцелевые истребители JAS 39 Gripen.

Что касается боевых танков, то Украина хотела бы получить американские Abrams. Об этом в начале сентября заявлял премьер Денис Шмыгаль.

Как ленд-лиз изменит ситуацию на фронте

По мнению Александра Коваленко, когда наше государство получит достаточное количество вооружения, в том числе новой номенклатуры, события на фронте начнут развиваться значительно более быстрыми темпами в пользу Украины.

– Я не исключаю, что значительно ускорятся события. И фактически вопрос временно оккупированного Крыма мы уже будем решать в 2023 году, забыв, что было на южном и донбасском плацдарме, поскольку мы их уже освободим, — прогнозирует эксперт.



Олег Жданов, в свою очередь, указывает, что в условиях ленд-лиза ситуация на фронте может существенно измениться к концу осени, но только после получения нужных объемов вооружения.

– Это может быть либо конец октября, либо ноябрь. Раньше вряд ли. Все будет зависеть от того, насколько быстро будут идти поставки и насколько увеличится их объем, – объяснил он.



А в дальнейшем, по словам Жданова, ситуация будет развиваться по сценарию, который четко прописал в своей статье главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный.