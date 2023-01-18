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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Январь » 18 » 22:35:35

Ленд-лиз от США: Украине передадут ракеты GLSDB с дальностью поражения 150 километров

Вчера, 22:35:20 193 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ленд-лиз от США: Украине передадут ракеты GLSDB с дальностью поражения 150 километров

США в ближайшее время планируют передать Украине ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 150 км (94 мили). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Пентагоне.
 
Так, ракеты GLSDB позволят Украине нанести удар далеко в тыл России и по скоплению российской армии на оккупированной территории Украины. Известно, что ракеты можно запустить из систем HIMARS/M270.

​​​​​​Ранее, Соединенные Штаты отклонили запросы Украины на ракету ATACMS с радиусом действия 185 миль (297 км), а 94-мильный радиус действия GLSDB (150 км) позволит Украине поразить те военные цели, которые были вне досягаемости, и поможет Украине продолжать защиту страны, разрушая российские тыловые зоны.

GLSDB - высокоточная крылатая бомба


Ракета GLSDB была создана компанией Boeing совместно с SAAB и находится в разработке с 2019 года.
 
GLSDB сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. Боеприпасы могут поражать цели на расстоянии 150 км.
 
Для нацеливания оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему. Ракета имеет крылья, которые раскладываются в воздухе, что значительно увеличивает дальность поражения.
 
Тэги: ленд-лиз, война в Украине, США
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