Ленд-лиз от США: Украине передадут ракеты GLSDB с дальностью поражения 150 километров

Так, ракеты GLSDB позволят Украине нанести удар далеко в тыл России и по скоплению российской армии на оккупированной территории Украины. Известно, что ракеты можно запустить из систем HIMARS/M270.



​​​​​​Ранее, Соединенные Штаты отклонили запросы Украины на ракету ATACMS с радиусом действия 185 миль (297 км), а 94-мильный радиус действия GLSDB (150 км) позволит Украине поразить те военные цели, которые были вне досягаемости, и поможет Украине продолжать защиту страны, разрушая российские тыловые зоны.

GLSDB - высокоточная крылатая бомба



Ракета GLSDB была создана компанией Boeing совместно с SAAB и находится в разработке с 2019 года. Ракета GLSDB была создана компанией Boeing совместно с SAAB и находится в разработке с 2019 года.

GLSDB сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем M26. Боеприпасы могут поражать цели на расстоянии 150 км.



Для нацеливания оружие использует глобальную систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему. Ракета имеет крылья, которые раскладываются в воздухе, что значительно увеличивает дальность поражения.

США в ближайшее время планируют передать Украине ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на расстоянии 150 км (94 мили). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Пентагоне.