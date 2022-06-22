Как Microsoft, Google и SpaceX помогли Украине победить российских хакеров

Колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус рассказывает о том, как крупные американские технологические компании помогли Украине отразить нападения российских хакеров. В колонке под названием "Как хваленый российский кибер-потенциал потерпел поражение в Украине" он пишет о сотрудничестве гигантов кремниевой долины и властей США с Киевом.

По утверждению Игнатиуса, Россия всячески пыталась задействовать свои наступательные возможности в интернете, однако "Украина в сотрудничестве с частными технологическими компаниями, западной разведкой и собственными экспертами-программистами быстро восстановила большую часть нанесенного ущерба".

"Тесное партнерство, которое возникло между американскими технологическими компаниями и западными агентствами по кибербезопасности, - это один из недооцененных аспектов этой войны, - пишет Игнатиус. – Размолвка между частными и государственными структурами, произошедшая после откровений Эдварда Сноудена в 2013 году, судя по всему, в основном закончилась. Причина этого – ответная реакция на агрессию России против американских президентских выборов 2016 и 2020 годов, а теперь и неспровоцированное вторжение в Украину".

В числе прочего обозреватель перечисляет такие аспекты сотрудничества Украины, правительства США и американских технологических компаний:

Эксперты американского кибернетического командования отправились в Украину за несколько месяцев до начала войны. Компании Microsoft и Google начали помогать Киеву еще раньше.

По данным некоего чиновника Белого дома, в российской группировке интернет-мошенников Conti, которая занималась распространением "захватнического" программного обеспечения, оказался украинский хакер. Он "слил" огромные объемы исходного кода и другие данные, которые позволили обезвредить нападавших.

Microsoft

Microsoft потратил на финансовую и техническую помощь Украине 239 млн долларов. В том числе эксперты компании тесно сотрудничали с украинскими властями, чтобы выявить и предотвратить потенциальные угрозы. По данным чиновников Белого дома, в первые дни войны Microsoft сумел оперативно обезвредить российскую хакерскую программу, которая пыталась удалить все данные на серверах украинского правительства.

Google

Google предоставил более чем 200 украинским сайтам (и еще 2,3 тыс. сайтов в 140 странах мира) доступ к программе "Project Shield", предназначенной для защиты от так называемых DDOS-атак – когда хакеры пытаются "положить" тот или иной интернет-сервер, бомбардируя его огромным количеством автоматических запросов.

SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска дала Украине множество терминалов для спутникового интернета, предоставляемого через его сеть "Starlink".

При этом, как отмечает Игнатиус, решающую роль в этой борьбе могли сыграть именно украинские интернет-эксперты.

"20 лет назад Украина была печально известна как хакерский центр, и именно оттуда действовали первые мошенники с кредитными карточками, - пишет обозреватель. – Но такой уровень цифрового развития стал важнейшим преимуществом украинской обороны от России".

"Парадоксальной выгодой этой ужасной войны стал тот факт, что с учетом зависимости России от западных технологий (а она распространяется даже на кибератаки) - Украина теперь сможет достойно отвечать Кремлю в течение многих лет. Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем менее эффективными будут становиться хваленые российские возможности в кибер-сфере", - заключает Игнатиус.

