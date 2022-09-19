Новая фаза войны в Украине: ВСУ захватили инициативу, Россия терпит неудачи

Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.

Милли посетил базу в Польше, которая оказывает помощь военным усилиям Украины, и проверил ее систему ПВО, включая ракетные батареи Patriot, которые, как пишет агентство, "станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО". Американский генерал во время визита призвал военнослужащих США к повышенной бдительности.

"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности", - сказал Милли в Варшаве после посещения базы.