Новая фаза войны в Украине: ВСУ захватили инициативу, Россия терпит неудачи

Война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу. Россия же терпит
на поле боя неудачи, и остается неясным, как она на это отреагирует.
Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.
Милли посетил базу в Польше, которая оказывает помощь военным усилиям Украины, и проверил ее систему ПВО, включая ракетные батареи Patriot, которые, как пишет агентство, "станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО". Американский генерал во время визита призвал военнослужащих США к повышенной бдительности.
"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности", - сказал Милли в Варшаве после посещения базы.