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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Сентябрь » 19 » 09:15:47

Новая фаза войны в Украине: ВСУ захватили инициативу, Россия терпит неудачи

Вчера, 09:15:47 457 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новая фаза войны в Украине: ВСУ захватили инициативу, Россия терпит неудачи

Война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу. Россия же терпит на поле боя неудачи, и остается неясным, как она на это отреагирует. 
 
Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Reuters.
 
Милли посетил базу в Польше, которая оказывает помощь военным усилиям Украины, и проверил ее систему ПВО, включая ракетные батареи Patriot, которые, как пишет агентство, "станут последней линией обороны, если Россия решит атаковать базу, рискуя начать войну с НАТО". Американский генерал во время визита призвал военнослужащих США к повышенной бдительности.
 
"Война сейчас идет не слишком хорошо для России. Поэтому мы все обязаны поддерживать высокую степень готовности", - сказал Милли в Варшаве после посещения базы.
 
 
Тэги: россия, США, война в Украине
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