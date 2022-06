Американцы Александр Дрюк и Энди Хьюн попали в плен к россиянам в Украине

Александр Дрюк и Энди Хьюн — ветераны вооруженных сил США

Александр Дж. Дрюк в своих американских военных регалиях

«Я просто хочу вернуть его в целости и сохранности»

«Сначала я не воспринимала его всерьез, но он читал все эти истории о молодых украинцах, которым приходилось драться, как только им исполнялось 18 лет, и он чувствовал, что должен попытаться помочь. Я пыталась убедить его не идти, но я думаю, что он принял решение. Я видела, как это его гложет. В конце концов, он извинился передо мной и сказал, что ему действительно нужно ехать. Он ничего не сказал мне об операции, которую ему предстояло провести на прошлой неделе, так как не хотел меня пугать. Я просто хочу вернуть его в целости и сохранности».

Российские военные захватили в плен двух граждан США, принимавших участие в боевых действиях в Украине. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, служившими добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян. Это произошло на прошлой неделе во время боя под Харьковом, рассказали их сослуживцы.«Мы были на задании, но все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его», — заявил изданию один из собеседников.Как отмечает The Telegraph, пленение американцев может быть использовано Кремлем как аргумент в пользу того, что Америка принимает непосредственное участие в войне в Украине, и президент РФ Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения.Пара попала в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке на прошлой неделе, по словам товарищей, которые сражались вместе с ними. 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у русских.— военный ветеран из Алабамы. Они присоединяются к числу западных военных добровольцев, захваченных российскими войсками, включая как минимум двух британцев. Эйдену Эслину и Шону Пиннеру уже сказали, что им грозит смертная казнь как «наемникам».Попадание в плен двух американцев будет деликатной темой с дипломатической точки зрения, поскольку Кремль может попытаться использовать это как доказательство того, что США принимает непосредственное участие в войне. Президент России Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения.Товарищ двух американцев, попросивший не называть его имени, сообщил The Telegraph , что они были схвачены после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными русскими силами во время боя в прошлый четверг.«Мы были на задании, и все пошло совершенно не так, из-за плохих первичных данных», — сказал он. «Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что русские уже штурмуют его. «Они пришли по дороге с двумя танками Т72 и несколькими БМП3 (боевыми бронированными машинами) и примерно 100 пехотинцами. Единственное, что там было, это наш отряд из 10 человек».Отряд занял оборонительные позиции, в это время Дрюк и Хьюн выстрелили из гранатомета по российскому автомобилю, уничтожив его. Это привлекло внимание одного из танков, который выстрелил в их сторону, но предположительно промахнулся.Вскоре после этого танк подорвался на противотанковой мине, которую украинское подразделение оставило на дороге. Затем два американца исчезли в тумане битвы и, как полагают, были захвачены русскими пехотинцами.«Мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от противотанковой мины, либо от выстрела из танка, потому что позже поисковые работы не нашли ни их следов, ничего», — сказал их товарищ.«После этого мы запустили дроны и отправили украинскую поисковую группу по земле, но ничего не нашли: если бы они были поражены танковым снарядом, на месте происшествия были бы останки их тел или оборудования».Он сказал, что его подозрения подтвердились позже той же ночью, когда в российском Telegram-канале появилось сообщение о том, что двое американских военнослужащих были взяты в плен под Харьковом.«Это слишком большое совпадение, чтобы могло произойти иначе — мы единственные американцы, воюющие в этом районе».39-летний Дрюк родом из Таскалуса в Алабаме и ранее служил в армии США в Ираке. Его мать, 68-летняя Лоис, рассказала The Telegraph, что он изо всех сил пытался удержаться на работе после возвращения с военной службы в результате посттравматического стрессового расстройства.«Посольство США заверило меня, что они делают все возможное, чтобы найти его, и что они ищут его живым, а не мертвым. Я делаю все возможное, чтобы не развалиться, я собираюсь оставаться сильной. Надеюсь они оставят его для обмена на российских военнопленных».Энди Хьюн родился в Калифорнии, но жил в районе долины Теннесси в Алабаме. Ранее он служил в морской пехоте США. Его партнерша, Джой Блэк, сказала, что в понедельник ей позвонили товарищи Хюйна и сообщили, что он пропал без вести.«Мне сказали, что они не появились на месте встречи», — сказала она, добавив, что поиски беспилотников «не нашли его следов».Она добавила, что идея добровольчества «глодала» Хьюна с самого первого дня российского вторжения 24 февраля. «Он сказал мне: «Они атакуют 60 батальонами, ты знаешь, сколько это?».Представитель Госдепартамента заявил:«Нам известны неподтвержденные сообщения о двух гражданах США, захваченных в Украине. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев. Мы также еще раз повторяем, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и выделения граждан США в Украине российскими государственными службами безопасности, и что граждане США в Украине должны немедленно покинуть Украину, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой доступный в частном порядке вариант наземного транспорта».