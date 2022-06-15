Американцы Александр Дрюк и Энди Хьюн попали в плен к россиянам в Украине

«Сначала я не воспринимала его всерьез, но он читал все эти истории о молодых украинцах, которым приходилось драться, как только им исполнялось 18 лет, и он чувствовал, что должен попытаться помочь. Я пыталась убедить его не идти, но я думаю, что он принял решение. Я видела, как это его гложет. В конце концов, он извинился передо мной и сказал, что ему действительно нужно ехать. Он ничего не сказал мне об операции, которую ему предстояло провести на прошлой неделе, так как не хотел меня пугать. Я просто хочу вернуть его в целости и сохранности».