Американцы Александр Дрюк и Энди Хьюн попали в плен к россиянам в Украине

Российские военные захватили в плен двух граждан США, принимавших участие в боевых действиях в Украине. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, речь идет о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, служившими добровольцами в одном из подразделений украинской армии. Они стали первыми американцами на войне, оказавшимися в плену у россиян. Это произошло на прошлой неделе во время боя под Харьковом, рассказали их сослуживцы.
«Мы были на задании, но все пошло совершенно не так из-за неправильных данных. Нам сказали, что город свободен, но выяснилось, что русские уже штурмуют его», — заявил изданию один из собеседников.
Как отмечает The Telegraph, пленение американцев может быть использовано Кремлем как аргумент в пользу того, что Америка принимает непосредственное участие в войне в Украине, и президент РФ Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения.
Александр Дрюк и Энди Хьюн — ветераны вооруженных сил США
Пара попала в плен во время ожесточенного боя под Харьковом на северо-востоке на прошлой неделе, по словам товарищей, которые сражались вместе с ними. 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн служили добровольцами в одном из регулярных подразделений украинской армии. Считается, что они стали первыми американскими военнослужащими, оказавшимися в плену у русских. Энди Хьюн
— военный ветеран из Алабамы. Они присоединяются к числу западных военных добровольцев, захваченных российскими войсками, включая как минимум двух британцев. Эйдену Эслину и Шону Пиннеру уже сказали, что им грозит смертная казнь как «наемникам».
Попадание в плен двух американцев будет деликатной темой с дипломатической точки зрения, поскольку Кремль может попытаться использовать это как доказательство того, что США принимает непосредственное участие в войне. Президент России Владимир Путин, скорее всего, потребует значительных уступок для их освобождения.
Товарищ двух американцев, попросивший не называть его имени, сообщил The Telegraph
, что они были схвачены после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными русскими силами во время боя в прошлый четверг.
«Мы были на задании, и все пошло совершенно не так, из-за плохих первичных данных», — сказал он. «Нам сказали, что город свободен, когда выяснилось, что русские уже штурмуют его. «Они пришли по дороге с двумя танками Т72 и несколькими БМП3 (боевыми бронированными машинами) и примерно 100 пехотинцами. Единственное, что там было, это наш отряд из 10 человек».
Отряд занял оборонительные позиции, в это время Дрюк и Хьюн выстрелили из гранатомета по российскому автомобилю, уничтожив его. Это привлекло внимание одного из танков, который выстрелил в их сторону, но предположительно промахнулся.
Вскоре после этого танк подорвался на противотанковой мине, которую украинское подразделение оставило на дороге. Затем два американца исчезли в тумане битвы и, как полагают, были захвачены русскими пехотинцами.
Александр Дж. Дрюк в своих американских военных регалиях
«Мы подозреваем, что они потеряли сознание либо от противотанковой мины, либо от выстрела из танка, потому что позже поисковые работы не нашли ни их следов, ничего», — сказал их товарищ.
«После этого мы запустили дроны и отправили украинскую поисковую группу по земле, но ничего не нашли: если бы они были поражены танковым снарядом, на месте происшествия были бы останки их тел или оборудования».
Он сказал, что его подозрения подтвердились позже той же ночью, когда в российском Telegram-канале появилось сообщение о том, что двое американских военнослужащих были взяты в плен под Харьковом.
«Это слишком большое совпадение, чтобы могло произойти иначе — мы единственные американцы, воюющие в этом районе».
«Я просто хочу вернуть его в целости и сохранности»
39-летний Дрюк родом из Таскалуса в Алабаме и ранее служил в армии США в Ираке. Его мать, 68-летняя Лоис, рассказала The Telegraph, что он изо всех сил пытался удержаться на работе после возвращения с военной службы в результате посттравматического стрессового расстройства.
«Посольство США заверило меня, что они делают все возможное, чтобы найти его, и что они ищут его живым, а не мертвым. Я делаю все возможное, чтобы не развалиться, я собираюсь оставаться сильной. Надеюсь они оставят его для обмена на российских военнопленных».
Энди Хьюн родился в Калифорнии, но жил в районе долины Теннесси в Алабаме. Ранее он служил в морской пехоте США. Его партнерша, Джой Блэк, сказала, что в понедельник ей позвонили товарищи Хюйна и сообщили, что он пропал без вести.
«Мне сказали, что они не появились на месте встречи», — сказала она, добавив, что поиски беспилотников «не нашли его следов».
Она добавила, что идея добровольчества «глодала» Хьюна с самого первого дня российского вторжения 24 февраля. «Он сказал мне: «Они атакуют 60 батальонами, ты знаешь, сколько это?».
«Сначала я не воспринимала его всерьез, но он читал все эти истории о молодых украинцах, которым приходилось драться, как только им исполнялось 18 лет, и он чувствовал, что должен попытаться помочь. Я пыталась убедить его не идти, но я думаю, что он принял решение. Я видела, как это его гложет. В конце концов, он извинился передо мной и сказал, что ему действительно нужно ехать. Он ничего не сказал мне об операции, которую ему предстояло провести на прошлой неделе, так как не хотел меня пугать. Я просто хочу вернуть его в целости и сохранности».
Представитель Госдепартамента заявил:
«Нам известны неподтвержденные сообщения о двух гражданах США, захваченных в Украине. Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями. Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев. Мы также еще раз повторяем, что граждане США не должны ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта и выделения граждан США в Украине российскими государственными службами безопасности, и что граждане США в Украине должны немедленно покинуть Украину, если это безопасно, используя любой коммерческий или другой доступный в частном порядке вариант наземного транспорта».