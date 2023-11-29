В российском плену удерживают более четырех тысяч мирных украинцев. ​Пыткам подвергают 90% задержанных

Не менее четырех тысяч мирных украинцев, чьи имена и обстоятельства похищения известны правозащитникам, находятся в России в плену, сообщил эксперт Центра гражданских свобод (эта украинская организация защищает права пропавших мирных жителей. — Прим. ред.) Михаил Савва. Правозащитники полагают, что реальное число гражданских пленных может быть выше.

Международное гуманитарное право (ситуацию с гражданскими пленными регулируют четвертая Женевская конвенция по защите прав гражданского населения во время войны и первый протокол Женевской конвенции) требует от сторон конфликта отпускать задержанных гражданских без всяких условий. Однако пока в Украину удалось вернуть только 154 человека — последний обмен произошел в августе.

Поначалу на запросы по пленным гражданским российские власти отвечали, что те «задержаны за сопротивление СВО» — ту же формулировку использовали для украинских военнопленных. Сейчас содержание мирных украинцев в российских СИЗО власти РФ объясняют «проводимой проверкой», объясняет Савва.

На сегодня украинским правозащитникам известно о 500 уголовных делах, возбужденных против гражданских пленных. Чаще всего это дела по обвинению в шпионаже или подготовке теракта. Также к ним относятся дела против людей, которые, как считают власти РФ, связаны с полком «Азов».

Большинство гражданских пленных с марта 2022 года находятся в российских колониях без какого-то процессуального статуса: «У многих нет обвинений ― только инвентарный номер заключенного. Украинцев держат в отдельных локациях. На территории колонии может быть отдельное здание для них или отдельный сектор зданий. У общественников нет возможности их увидеть. В изолятор юристов не пускают — оснований нет. <...>

Таким образом, у них [украинских гражданских пленных] есть только один источник информации — [российский] телевизор или радио. Их заставляют петь российский гимн и патриотические песни. Во всех случаях это один и тот же набор: песни времён Великой Отечественной войны, “Катюша”, “День Победы”, песни Олега Газманова. <...>

Все это время на человека психологически давят и пытают, чтобы в уголовное дело вошел “готовым” [дал признательные показания]», — говорит Михаил Савва.

По данным Центра гражданских свобод, пыткам подвергают 90% пленных. «Наши исследования строились на опросах людей, вернувшихся из плена. Мужчин пытают больше, чем женщин. Цифру в 90% подтверждает комиссия ООН по Украине. Мы пришли к ним независимо друг от друга, — пояснил эксперт организации. — Когда человека планируют оставить в живых и потом судить, пытают так, чтобы явных калечащих следов не было, например электрошокером. Он оставляет только точки на теле. Если в суде человек заявляет, что его пытали, следователь объясняет это клопами в камере. [Также известны случаи, когда] человеку рассекают кончики пальцев, делают так называемые “розочки”».

По мнению Саввы, чтобы помочь пленным украинцам, нужно, во-первых, «помочь людям дожить до освобождения»: «Для этого представителям Международного комитета Красного Креста нужен доступ к пленным в рамках гуманитарных миссий — этого могут добиваться третьи страны, у которых есть посольства в Москве».

Во-вторых, по словам Саввы, если Украина подаст против России иск в Международный суд (МС) ООН, МС может принять такую обеспечительную меру, как освобождение украинских гражданских, против которых нет уголовных дел. Россия, которая остается членом Конвенции против пыток, обязана выполнить это требование, говорит правозащитник.

Кроме того, еще одним способом давления Савва называет возбуждение в Украине уголовных дел против руководителей тюрем и колоний, где содержатся украинцы без процессуального статуса: «Когда Украина выдает “черные метки” конкретным людям в случае, когда известно о пытках и издевательствах, неоказании медицинской помощи — остальные из этой категории получают четкий сигнал, что не надо так делать, это не останется безнаказанным, даже если будут долго искать».