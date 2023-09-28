Зрада подъехала: для российских военнопленных купили сало по 270 грн/кг

Для российских военнопленных за государственный счет купили сало по 270 гривен за килограмм. Всего государственное предприятие "Лагерь для содержания военнопленных Захід 1" за счет государственного бюджета закупило 19 кг сала общей стоимостью 5132 грн. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Между тем в супермаркете можно купить 1 килограмм сала за 229 грн.

Также для военнопленных закупили колбасу разных видов на 13 635 гривен, крем-суп и картофельное пюре за 3450 гривен. Крем-супа было закуплено 120 штук, стоимость одной штуки - 12 гривен, в розницу пакетик крем-супа можно купить за 17 гривен. Предприятие закупило 100 штук картофельного пюре по цене 21 гривня за штуку. В розницу его можно купить за 16 гривен.

Также лагерь приобрел 440-граммовые банки сгущенки на общую стоимость 4500 гривен. Всего закуплено 75 штук, цена одной составляет 60 гривен, в розницу банку можно купить за 61 гривну.

Кроме сгущенки, еще были приобретены конфеты разных видов на 12 434 гривен.

Судя по данным на сайте Prozorro, для военнопленных закупили также предметы гигиены на сумму 15 310 гривен.

Фото скриншоты Prozorro





Что еще Украина покупает для военнопленных за счет бюджета?

Украина регулярно покупает сигареты для российских военнопленных за счет средств государственного бюджета. Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Так, в июле 2023 года государственное учреждение "Лагерь для содержания военнопленных "Захід 1" закупило сигарет на 26,5 тысяч грн.



Было закуплено 230 пачек сигарет "Марвел Блу" по цене 67,04 грн за пачку. В розницу такие стоят 74 грн.

Также закуплено 170 пачек сигарет "Стронг Ред" - 65,16 грн. Такие в магазинах стоят 71 грн за пачку.



По данным Prozorro, в мае был такой же тендер на 12,2 тысяч гривен, а в апреле - на 7,5 тысяч грн.

