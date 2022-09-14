В сеть попало видео, как Евгений Пригожин вербует зэков в ЧВК Вагнера на войну в Украине

Сторонники Алексея Навального, которые делают канал «Популярная политика», опубликовали видео, на котором бизнесмен Евгений Пригожин вербует заключенных в ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. В какой именно колонии сделана запись, не уточняется.



«Медуза» публикует полную расшифровку выступления Пригожина.



Я представитель частной военной компании. Наверно, слышали — ЧВК Вагнера называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожа. Расход боеприпасов у меня — приблизительно в два с половиной раза больше, чем в Сталинграде.

Первый грех — это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой.

Второй грех — это алкоголь и наркотики. В зоне боевых действий — пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий.

И третий грех — это мародерка. Включая сексуальные контакты с местными женщинами. Флорой, фауной, мужчинами там, с кем угодно.



Минимальный возраст, который мы берем — это 22 года. Если моложе — бумажка от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст, условно — это 50 лет. Но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок. Физическая форма крайне необходима. Смотрим, насколько ты крепок, и тогда принимаем решение и берем.



Первые заключенные, которые воевали со мной, — это было 1 июня, штурм Углегорской ТЭС. 40 человек из Питера, строгий режим, рецидив. 40 человек зашли в окопы противника, вырезали его ножами. Было трое погибших, семеро раненых. Из трех погибших одному было 52 года, отсижена тридцатка. Погиб геройски.

Мы внимательно относимся к тем, кто сидит по 228. Исключительно исходя из того, была зависимость или нет. Если есть вопросы, оставляем за собой право, пока мы готовимся к тому, чтобы вас забрать, провести полиграф и задать вопросы, насколько человек устойчив.

Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям. Но понимаем, что бывают ошибки.

Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней — штурмовики и вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам такое же отношение, иногда еще более лояльное, чем к тем, кто у меня воюет по много лет и прошли десятки войн.

Взводы огневой поддержки и другие подразделения, которые обеспечивают наступление. У меня есть в ЧВК самолеты нескольких типов, есть РСЗО, есть танки, есть все, что необходимо для того, чтобы эффективно наступать.

Те, кто двигается вперед, те, кто самые борзые, — они выживают лучше. Те, кто дают заднюю и не понимают, что им делать, — понятно, что они попадают в замес.

После того как я вам все расскажу, пройдет собеседование. Короткое время я буду на нем, потом останутся несколько человек, которые с вами в течение двух-трех часов поговорят с каждым, посмотрят в глаза, зададут несколько вопросов.

Погибшие. Тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. [Отвозят] родственникам — или захоранивают там, где вы говорите. Всех захоранивают на Аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, — хороним рядом с часовней ЧВК Вагнера в Горячем Ключе.

Далее. Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день: «Куда-то я не туда попал», мы делаем отметку «дезертир» и после этого следует расстрел.

Парни, вопросы. После вопросов все в живую очередь выстраиваются на собеседование. Время на принятие решения — пять минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. А дальше как повезет.

Вопросы гарантий и доверия следующие. У вас есть кто-нибудь, кто вас может с десяткой срока отсюда с зоны вытащить? Как вы думаете? Есть двое, кто вытаскивает. Это Аллах и Бог — в деревянном ящике. А я вас живыми забираю. Но не всегда живыми возвращаю. Ну что, парни, вопросы есть? Или так все рассказал, что вообще просто… Пять минут на раздумья, пока мы туда заходим. Дальше, пока здесь — решайте. Кто хочет — едет.



«Медуза»