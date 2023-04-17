Пригожин завербовал в террористический «Вагнер» как минимум 33 тысячи заключенных из России — Медиазона

Издание «Медиазона» проанализировало данные российских тюрем и колоний и утверждает, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин мог завербовать до 33 тысяч российских заключенных.

В ноябре 2022 года «Медиазона» изучила статистику ФСИН и обнаружила, что из российских колоний за два месяца пропали 23 тысячи мужчин. Это были первые официальные данные, по которым можно судить о масштабах вербовки заключенных в «ЧВК Вагнера».

После этого ФСИН на какое-то время перестала публиковать статистику, а в январе отчиталась, что тюремное население перестало сокращаться. С тех пор обновлений не было. Тем не менее, утверждать, что вербовка прекратилась, и 23 тысячи — это финальная цифра — конечно, нельзя.

Помимо резкого сокращения осенью, в 2022 году продолжился многолетний тренд на снижение тюремного населения, поэтому общее количество «выбывших» за полный год составило почти 33 тысячи человек.

«Медиазона» изучила свежие данные региональных управлений ФСИН (некоторые регионы их все еще публикуют), и сравнила их с предыдущими годами и выяснила, откуда взялись примерно 17 из этих 33 тысяч заключенных.

Карта регионов, из которых пропали заключенные

Статистическую информацию о количестве заключенных публикуют не все российские регионы — в том или ином виде данные доступны только в 58 управлениях ФСИН. Но чтобы оценить динамику, надо помимо актуальных данных (на начало 2023 года) получить архивную информацию по состоянию на первые месяцы 2022 года — ФСИН в открытом доступе ее не хранит, но часто получить данные можно благодаря копиям разделов сайтов в Internet Archive.

Только для 35 регионов данных оказалось достаточно, чтобы оценить изменение количества заключенных за последний год. Суммарно к началу 2023 года в этих регионах стало на 17 тысяч заключенных меньше (это более половины от сокращения за год в целом по стране).

Изменение числа заключенных в регионах за 2022 год

Больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тысячи человек, а в начале 2023 — всего 7,5 тысяч. Такой спад нельзя объяснить историческим трендом, ведь за предыдущий 2021 год число заключенных в области наоборот увеличилось более чем на 300 человек.

Больше тысячи человек «пропали» также в Челябинской (1574) и Кировской (1153) областях, а также в Татарстане (1040).

При этом собранные нами данные неполны — и в других регионах ситуация может отличаться. Кроме того, на эти цифры могут влиять перемещения заключенных внутри системы ФСИН: например, некоторые колонии освобождают для того, чтобы содержать в них украинских пленных.

Нам не удалось понять, с чем связан большой прирост числа заключенных в Смоленской области и Крыму: каких-либо новостей о новых построенных здесь колониях не было. В региональных управлениях ФСИН не ответили на звонки корреспондента «Медиазоны».

Что говорят заключенные



«Медиазона» связалась с заключенными в нескольких регионах, чтобы узнать, как статистика ФСИН соотносится с данными о вербовке в колониях.

Собеседник в одной из колоний в Тульской области рассказал «Медиазоне», что из колоний во всей области завербовались на фронт около тысячи человек: эту цифру, по его словам, назвали заключенным сотрудники ФСИН. Это подтверждается и статистикой: к началу 2022 года в колониях Тульской области содержалось 6,4 тысячи человек, а к началу 2023 — 5,5 тысяч (на 875 меньше)

При этом в нескольких регионах цифры, опубликованные ФСИН, не сходятся с рассказами заключенных. Например, тюремное ведомство в Красноярском крае сообщает, что число заключенных за год практически не изменилось (-54). При этом про активность вербовщиков в этом регионе сообщали сразу несколько источников. Например, бывший политзаключенный Иван Асташин писал, что из одной только норильской ИК-15 на войну ушли 270 человек.

Данные от ФСИН Ярославской области — здесь сосредоточено немало колоний — также не показывают никаких аномалий (-148), хотя здесь тоже проводилась активная вербовка. Так, источник сообщил «Медиазоне», что из ИК-2 в Ярославле во время первой встречи с «ЧВК Вагнера» согласились участвовать в войне 110 человек, а в последующие волны — в том числе с участием Минобороны — еще около 80.

В начале февраля 2023 года основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что больше не будет набирать заключенных — теперь, по его словам, этим занимается министерство обороны. По данным «Медиазоны», вербовка действительно продолжается — об этом же говорят и источники «Руси сидящей». Однако оценить, сколько осужденных забрали на войну за последние пару месяцев, пока невозможно.

«Медиазона» направила запрос во ФСИН, но не получила ответа.

Текст: Максим Литаврин при участии Анны Павловой

Инфографика и данные: дата-отдел «Медиазоны»

Редактор: Егор Сковорода