Арестович рассказал о «штрафбатах» сражающих под Бахмутом против ВСУ

Пророссийские власти Луганской области сформировали по меньшей мере два штрафных батальона из людей, которые были осуждены или задержаны после начала войны в Украине, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, в эти штрафбаты набрали как осужденных по уголовным статьям, так и «провинившихся военнослужащих».

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«Они [пророссийские власти] начали формировать [штрафбаты] из людей, которые отбывают наказание, уже осужденных в ходе этой войны, осужденных либо задержанных. Причем это касается как просто уголовников, так и провинившихся военнослужащих», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE».

Арестович уточнил, что:

два таких батальона уже участвуют в боях на бахмутском направлении.

По данным Арестовича, их используют «на острие атаки».

Первые сообщения о том, что Пригожин из «ЧВК Вагнера» вербует заключенных на войну с Украиной, появились в начале июля. Однако до сих пор не сообщалось о том, чтобы на войну отправлялись соединения, сформированные из военнослужащих, осужденных или задержанных после 24 февраля.

Во время Второй мировой войны СССР формировал штрафные соединения (батальоны и роты), набирая в них провинившихся военнослужащих и гражданских, осужденных за преступления малой и средней тяжести. За тяжкие преступления полагалась смертная казнь.