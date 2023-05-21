«Бахмутская мясорубка». Битва за город Бахмут длится 292 дня

Основатель «ЧВК Вагнера» объявил о полном захвате Бахмута Донецкой области. Первые сообщения о попытках России наступать на Бахмут появились 1 августа 2022 года. Это позволяет говорить о том, что битва за город продлилась 292 дня. Это самая долгая битва за населенный пункт с начала войны в Украине, она продлилась почти столько же, сколько бессмысленная операция Первой мировой войны — битва при Вердене во Франции. Взятие Бахмута может стать главным успехом российской армии в зимней кампании и первой серьезной победой с захвата Соледара в январе 2023 года.

Детали. Пригожин заявил, что в субботу его бойцы взяли последнее здание в городе. По его словам, с 25 мая ЧВК начнет выводить подразделения из города, а Бахмут передадут российской армии. Он сказал, что сама операция, которую он называет «Бахмутской мясорубкой», была нужна, чтобы «дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя».

Спикер ВСУ Сергей Череватый в свою очередь заявил агентству Reuters, что битва за Бахмут продолжается. «Это неправда. Наши подразделения сражаются в Бахмуте», — прокомментировал он слова Пригожина. Замминистра обороны Украины Анна Маляр также написала, что украинские силы продолжают удерживаться на последнем участке города, о захвате которого объявил Пригожин — в районе «Самолет». При этом потерю Соледара украинские власти признали только спустя 15 дней после заявления об этом Пригожина.

Пригожин говорит о 224 днях, которые длилась операция по захвату города. При этом началом битвы за Бахмут может считаться 1 августа 2022 года. Тогда Россия провела наземные атаки по населенным пунктам рядом с ним. С этого момента прошло 292 дня.

Ни одна другая операция российских сил в Украине с начала войны не продолжалась так долго. На захват Соледара Донецкой области у России ушло 176 дней, Мариуполя вместе с заводом «Азовсталь» — 85 дней, Попасной Луганской области — 50 дней.

Говоря о «бахмутской мясорубке» Пригожин, вероятно, отсылает к одной из самых кровопролитных операций Первой Мировой войны, битве при Вердене 1916 года, которую называют «верденской мясорубкой». Эта битва, длившаяся 301 день, привела к суммарным потерям сторон в почти миллион человек. При этом битва не имела стратегического смысла и не оказала существенного влияния на линию фронта. Верден, как и Бахмут, был небольшим населенным пунктом — его население в 1911 году составляло 21 тысячу человек, а население Бахмута в 2021 году — 72 тысячи человек.

Точное число потерь, понесенных российскими силами в Бахмуте, неизвестно. По данным американской разведки, только с декабря по май 2023 года в ходе наступательных операций, в основном в Бахмуте, Россия потеряла около 100 тысяч человек, 20 тысяч из которых погибли. Половина погибших — бойцы «ЧВК Вагнера». Эту оценку озвучивал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Эти потери оказались больше, чем число убитых и раненных бойцов советской армии за 10 лет войны в Афганистане.

Также Пригожин заявил, что «ЧВК Вагнера» воевала в Бахмуте без поддержки со стороны сил Минобороны. Он снова обвинил министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова в противодействии усилиям ЧВК.

Ранее, Пригожин уже объявлял о «юридическом взятии» Бахмута 3 апреля. Он сделал это заявление после водружения флага на здание администрации города, находящееся на западном берегу реки Бахмутка.



Битва за Бахмут стала масштабной, несмотря на то, что стратегическое и оперативное значение этого города вызывало сомнения в том числе у министра обороны США Ллойда Остина. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял мотивы защиты города тем, что при поражении ВСУ Владимир Путин сможет «продать эту победу Западу, российскому обществу, Китаю, Ирану». Российский министр обороны Сергей Шойгу говорил, что взятие Бахмута позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ».

Пригожин заявил о взятии Бахмута. Битва за него длилась на девять дней меньше, чем «верденская мясорубка» — бессмысленная, но кровопролитная операция Первой мировой.