«Все завалено телами». Почему российские войска 8 месяцев штурмуют Бахмут и не могут его взять, теряя последние силы

Принципиальный пункт

В ответ на поражения под Харьковом и Херсоном Москва пытается сконцентрировать все силы на Донецком направлении, чтобы до Нового года успеть одержать хотя бы одну победу в затяжной кампании уходящего 2022-го.

Судя активности российской армии и пропаганды, такой победой Кремль хотел бы объявить взятие Бахмута (или, как его называют в Москве, Артемовска). Об успехах на этой линии постоянно сообщает пропаганда, в боях за город задействованы лучшие силы, а наступление идет с мая.

Осенью битва за этот населенный пункт вышла на первый план. В середине октября президент Владимир Зеленский отмечал, что в этом районе идут тяжелые бои. В день, по данным NYT украинские войска теряют десятки и сотни солдат. Несмотря на это Киев продолжает отправлять к линии фронта на этом участке новые силы, укреплять линии обороны и сдерживать противника.

Российская армия тоже несет потери — однако точной информации о количестве раненых и убитых российских солдат нет. И, скорее всего, не будет, так как значительную часть наступательных действий ведет «ЧВК Вагнера», которая свои потери не публикует и не обсуждает. Помимо наемников Евгения Пригожина, в районе работают и другие подразделения. В первую очередь это 1-я танковая армия, а также прибывшие из-под Херсона силы ВДВ. Поддержку этим соединениям оказывают народные милиции ДНР и ЛНР, а также недавно мобилизованные россияне.

Группировка под Бахмутом — самое массовое скопление сил российской армии на фронте и может насчитывать до 40 тыс. человек.







Как и на других участках фронта, Москва обладает подавляющим преимуществам в артиллерии. Однако укрепленные позиции ВСУ, а также ужасная распутица (солдат, воюют по колено в грязи из-за чего сражение сравнивают с Первой мировой), сдерживает российское наступление. Ситуацию не исправляют даже иранские дроны, которые активно применяют здесь с октября. Как и на других участках фронта, Москва обладает подавляющим преимуществам в артиллерии. Однако укрепленные позиции ВСУ, а также ужасная распутица (солдат, воюют по колено в грязи из-за чего сражение сравнивают с Первой мировой), сдерживает российское наступление. Ситуацию не исправляют даже иранские дроны, которые активно применяют здесь с октября.

Тем не менее, Москва регулярно рапортует о взятых в этом районе населённых пунктах. Правда, указывает Институт изучения войны (ISW), пропаганда преувеличивает успехи наступления: взятые деревеньки не играют оперативного значения и не помогают окружить и взять город. Москва вышла к оборонительным рубежам, но такое наступление не ставит под угрозу пути снабжения украинской группировки через Северск и Константиновку. Атака на город в лоб не только не несет каких-то результатов, но и грозит огромными потерями.

Карта боёв за Бахмут



План местности на сайте ISW: зеленое — украинские позиции, красное — российские, желтое — территории, которые РФ объявила «освобожденными» в ноябре План местности на сайте ISW: зеленое — украинские позиции, красное — российские, желтое — территории, которые РФ объявила «освобожденными» в ноябре

С запада группировку ВСУ прикрывают крупные силы, за городом находятся укрепрайоны Славянска и Краматорска. Помимо этого, потенциальные атаки прикрывают группировки в Северске и Соледаре, а с юго-запада — в Константиновке. Большая часть позиций ВСУ находится выше, чем маршруты потенциального наступление, поэтому у российской армии вряд ли получится взять город в кольцо.

Больше полугода российские войска пытаются окружить и захватить Бахмут. После двух серьезных поражений, кажется, все силы оккупационной армии и пропаганды брошены на этот рубеж. В конце ноября глава ДНР Денис Пушилин уже заявил, что город «почти окружен». Почему Москва так отчаянно цепляется за этот город и насколько он важен?