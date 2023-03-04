Украинские силы готовятся к отводу войск из Бахмута - ISW

Российские войска пытаются захватить Бахмут - город, где до войны проживало около 70 тысяч человек, - примерно с мая 2022 года и несут при этом огромные потери.

Кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два важных моста в районе Бахмута - один через реку Бахмутовка в северо-восточной части города и один на пути к поселку Хромово, к западу от Бахмута, пишет ISW.

Превентивное уничтожение мостов может быть показателем того, что украинские войска рассчитывают помешать продвижению российских войск в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода российских сил из Бахмута на запад. Советник президента Украины Александр Роднянский заявлял 28 февраля, что украинские войска могут по мере необходимости отступать с позиций в Бахмуте. Он также отметил, что район к западу от Бахмута укреплен, поэтому даже в случае отступления ВСУ из города российские силы не смогут быстро продвинуться вперед.

Если украинское военное командование сочтет необходимым отвести войска, то, судя по заявлениям украинской стороны, это будет ограниченный и контролируемый вывод военных из особо сложных секторов восточного Бахмута, считают эксперты.

Также в сводке ISW говорится о "рейде диверсантов" в Брянской области, произошедшем 2 марта. Российские чиновники продолжают публиковать отрывочную информацию об инциденте в Брянской области, но ясности это не прибавило. ISW по-прежнему не может подтвердить утверждения российских официальных лиц и "Русского добровольческого корпуса" о том, что на самом деле произошло в регионе.

Украинские силы, по всей видимости, ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своей ежедневной сводке.