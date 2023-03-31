Украинские военные рассказали о переломе в битве за Бахмут

Военнослужащие Украины говорят, что им удалось отбить атаку России на Бахмут, пишет The New York Times. Интенсивность российских атак значительно упала и угрозы неминуемого окружения больше нет, утверждают военные. Теперь они ожидают контрнаступления ВСУ.

«Враг исчерпал все свои резервы. Плотность нападений снизилась в несколько раз. Раньше они могли атаковать во всех направлениях одновременно и группами не менее 20, 30 или 40 человек, но постепенно атаки угасают», — сказал изданию полковник Евгений Межевикин, возглавляющий украинскую тактическую группу «Адам», которая сейчас воюет в Бахмуте.

Межевикин уверен, что украинская армия сможет удерживать город и отодвигать российские войска. По его мнению, если успехи ВСУ сохранятся, март будет поворотным месяцем в битве за Бахмут. Командир штурмовой роты на северном фланге города Сергей Филимонов тоже говорит об остановке российского наступления. По его мнению, украинские военные могут совершить контратаку, пробив оборону противника, и окружить российские войска.

О стабилизации ситуации в Бахмуте последние дни говорили также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, отмечает NYT.

При этом российские войска продолжают пытаться взять Бахмут, продвигаясь через центр города, отмечают украинские военные. Они отмечают, что нападающие используют артиллерию и воздушные бомбардировки, а здания помогают им защищаться от огня защитников города.

О проблемах с продвижением в Бахмуте говорил в начале марта и Евгений Пригожин, чья «ЧВК Вагнера» остается основной силой, атакующей город. Когда он в очередной раз жаловался на отсутствие снарядов, он заявил: «Если сейчас ЧВК "Вагнер" отступит от Бахмута, то весь фронт посыпется <…> Фронт посыпется до российских границ, может быть и дальше».

Бои за Бахмут

Бои начались в августе 2022 года и продолжаются больше 7 месяцев. Город, население которого до войны немногим превышало 70 тысяч человек, продолжает обороняться, несмотря на серьезное давление со стороны российских сил. При этом, по данным военных аналитиков, в последнее время российские силы постепенно продвигались вперед. Основной силой для атаки со стороны России остается «ЧВК Вагнера». По данным американского Института изучения войны, российские силы сейчас захватили 65% города.



В ходе битв за Бахмут обе стороны понесли значительные потери. Журналист The Guardian Дэн Саббаг 7 марта сообщал со ссылкой на источники среди западных официальных лиц, что потери среди российских военных на этом направлении могли составлять 20-30 тысяч человек ранеными и убитыми. Украинские войска, по данным The Times, теряют в этой битве примерно 100-200 человек в день.

При этом, по мнению военных аналитиков и Пентагона, Бахмут имеет сомнительное стратегическое значение и важен, скорее, политически. При этом Залужный говорил, что оборона города — ключевая операция для устойчивости обороны всей линии фронта. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что захват Бахмута позволит российской армии продвигаться вглубь Украины.