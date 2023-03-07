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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 7 » 19:07:49

Под Бахмутом погиб один из лидеров «Правого сектора» Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи

Вчера, 19:07:41 403 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Бахмутом погиб один из лидеров «Правого сектора» Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи

Сегодня 7 марта, в бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб один из лидеров «Правого сектора» Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи. О его гибели сообщили в Фейсбуке адвокат Маси Найем и экс-нардеп Борислав Береза.

Командир «Волков Да Винчи» Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. Фронтовой позывной у Димы – «Да Винчи» и он возглавлял собственное подразделение.
 
Родился Защитник на Ивано-Франковщине, в селе Заднестрянское, а на войну отправился в 18 лет – сразу после Майдана и Революции Достоинства. Он ушел на фронт, поскольку уже тогда понимал, что идет война за Независимость, а Свобода так просто не дается. Ведь дед Воина в свое время воевал в УПА. 
 
Дмитрий присоединился к Правому Сектору. Успел с 2014 года повоевать за Покровск, Пески, Саур-Могилу, получил тяжелое ранение от танкового обстрела. В 21 год стал самым молодым командиром роты, возглавив 1-ю штурмовую роту ДУК «Правый сектор».
 
1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
 
В августе этого года получил звание «младшего лейтенанта».
 
Дмитрий Коцюбайло постоянно мелькал в российских сводках – враги настолько боятся его, что называют в новостях «чикатилом-правосеком». 
Тэги: некрологи, Бахмут, война в Украине
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