Родился Защитник на Ивано-Франковщине, в селе Заднестрянское, а на войну отправился в 18 лет – сразу после Майдана и Революции Достоинства. Он ушел на фронт, поскольку уже тогда понимал, что идет война за Независимость, а Свобода так просто не дается. Ведь дед Воина в свое время воевал в УПА.

Дмитрий присоединился к Правому Сектору. Успел с 2014 года повоевать за Покровск, Пески, Саур-Могилу, получил тяжелое ранение от танкового обстрела. В 21 год стал самым молодым командиром роты, возглавив 1-ю штурмовую роту ДУК «Правый сектор».

1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В августе этого года получил звание «младшего лейтенанта».

Дмитрий Коцюбайло постоянно мелькал в российских сводках – враги настолько боятся его, что называют в новостях «чикатилом-правосеком».

Сегодня 7 марта, в бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб один из лидеров «Правого сектора» Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи. О его гибели сообщили в Фейсбуке адвокат Маси Найем и экс-нардеп Борислав Береза.Командир «Волков Да Винчи» Дмитрий Коцюбайло стал первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя Украины. Фронтовой позывной у Димы – «Да Винчи» и он возглавлял собственное подразделение.