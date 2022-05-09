Давид Жвания погиб во время обстрела в «серой зоне»

По информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, экс-нардеп Давид Жвания погиб от артиллерийского огня возле блокпоста российских оккупантов в районе села Новопокровка, Запорожской области.



Также известно, что Жвания имел российское гражданство и был неофициальным представителем "Росатома".

В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал у «серой зоне»...



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Давид Жвания биография

Родился в Тбилиси, в одной из знатных семей Грузии. В 1991 году окончил факультет планирования народного хозяйства Тбилисского университета по специальности экономист. Как утверждает сам политик, в Украине живет и работает с 1991 года, с 1999-го - гражданин Украины.

От бизнеса - до политики.

Согласно различным источникам, Жвания вместе с однопартийцем-нашеукраинцем Николаем Мартыненко принимал участие в создании АО Торговый дом. В 1998-м стал президентом предприятия Бринкфорд Конс.(Украина) Лимитед, который поставлял российское ядерное топливо для украинских АЭС. В 2001-м занял должность главы правления ЗАО Бринкфорд. Эта структура была последним местом работы Жвании перед переходом в Верховную Раду.

В 2002-м избран народным депутатом по списку блока Наша Украина (занимал 33-ю строку). На момент выборов был беспартийным. Позже вступил в ряды партии Народный Союз Наша Украина, стал членом политсовета партии.

Во время президентской избирательной кампании 2004 года Жвании доверили пост замначальника штаба оппозиционного кандидата Виктора Ющенко. На тот момент он входил в число людей из ближайшего окружения экс-премьера и главы Нацбанка, даже стал крестным отцом Ющенко-младшего - Тараса. Имя Жвании часто фигурировало в истории с отравлением будущего президента, поскольку депутат присутствовал на пресловутом ужине Ющенко с руководством СБУ и даже якобы был в числе организаторов этой встречи.

С февраля по сентябрь 2005-го занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций в правительстве Юлии Тимошенко. На этой должности благодаря журналистам заслужил шутливое прозвище "украинский Шойгу". Выступал за создание мощной службы спасения, аналогичной американской "911". Впрочем, за время руководства МЧС радикальные реформы провести не успел. С отставкой первого правительства Тимошенко кресло Жвании в МЧС занял Виктор Балога.

После отставки с поста министра еще трижды становился нардепом. В 2006 году - по списку блока Наша Украина. На досрочных парламентских выборах 2007-го - от блока Наша Украина - Народная самооборона.

С декабря 2012 года по ноябрь 2014 - народный депутат Украины VII созыва, баллотировался самовыдвиженцем по одномандатному округу №140 в Одесской области. Глава комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. Член фракции Партии регионов. Беспартийный.

После разгона протестующих на Евромайдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года заявил о выходе из фракции Партии регионов.

На внеочередных парламентских выборах в 2014 году Давид Жвания баллотировался в 140-м округе Одесской области, где два года назад он победил от партии власти - как выдвиженец от ПР. Однако в этот раз проиграл самовыдвиженцу Василию Гуляеву.

О доходах и источниках.

Жвания не считает себя олигархом (для него это слово едва ли не ругательство), хотя и не скрывает, что он довольно обеспеченный человек. Согласно декларации политика за 2003-й год, размещенной на сайте Украинской правды, его семья владеет целой коллекцией дорогих иностранных автомобилей, среди которых есть Порше, Мерседес, Ягуар, БМВ.

По данным еженедельника Бизнес, Жвания имеет отношение к ряду бизнес-структур: Бринкфорду, керченскому судостроительному заводу Залив, ОАО Луганский станкостроительный завод, Луганскому патронному заводу, Диамант-Банку и т.д. Хотя сам Жвания утверждает, что никогда не был собственником предприятий, а выступал "эффективным менеджером", за что получал солидные бонусы.

В 2006, 2007 и 2008 годах по версии журналов Корреспондент и Фокус входил в топ-100 наиболее влиятельных людей Украины.

В 2011 году по версии журнала Фокус занял 106 место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины". Эксперты журнала насчитали у политика $110 млн. В 2013 году Фокус оценил состояние Жвании в $83 млн (127 место рейтинга "200 самых богатых людей Украины").

Регалии. 24 августа 2013 года Давид Жвания награжден орденом "За заслуги" III степени.

Семья

Давид Жвания женат и имеет четырех детей. Жена - Оксана. В браке они воспитывают троих дочерей - Анну, Диану, Софию и сына Давида.

Бывший народный депутат Украины Давид Жвания погиб во время обстрела в «серой зоне», сегодня 9 мая 2022 в Запорожской области.