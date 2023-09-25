Адмирал Виктор Соколов погиб в Севастополе, после ракетного удара по штабу. БИОГРАФИЯ

В результате ракетного удара по Севастополю 22 сентября был уничтожен командующий Черноморского флота РФ Виктор Соколов. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций.

Военные заявляют, что при ударе по штабу ЧФ России 22 сентября якобы ликвидированы 34 офицера, среди которых был и Соколов. Еще 105 оккупантов получили ранения, говорят в ССО, здание штаба восстановлению не подлежит.

Соколов был назначен командующим флотом в сентябре 2022 года. Он получил звание адмирала 6 июня этого года. Таким образом, Соколов является самым высшим российским офицером из всех, ликвидированных в Украине.

Также в ССО заявили, что при ударе по большому десантному кораблю "Минск" 13 сентября уничтожено 62 россиянина.

Отмечается, что на следующий день корабль должен был выйти на боевое дежурство, а поэтому экипаж был на борту.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.

В результате ракетного удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

Командующий Таврическим направлением заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.

На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.

Соколов Виктор Николаевич - Биография

Санкции

Награды

орден «За заслуги перед Родиной» IV степени

«За военные заслуги» (2009)

За морские заслуги

Окончил Высшее военно-морское училище имени М. у. Фрунзе (1980-1985), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991-1992), Военно-морскую академию имени адмирала флота Советского Союза М. Г. Кузнецова (1995-1998), Военную академию Генерального штаба 2006.Прохождение службы: командир минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "СКР-61" (1985-1987), командир минно-торпедной боевой части тральщика "Якир" (1987-1989), командир минно-торпедной боевой части тральщика "БТ-51" (1989—1990), помощник командира тральщика «Якир» (1990—1991), командир тральщика «Заряд» (1992—1993), начальник штаба 187-го дивизиона тральщиков (1993—1994), командир 1994-го -1995) Тихоокеанского флота.Начальник отдела Оперативного управления штаба Тихоокеанского флота (1998-2000), начальник штаба (2000-2002) и командир (2002-2004) 165-й бригады надводных кораблей Тихоокеанского флота.Заместитель командующего (2006-2010) и командующий (2010-2012) Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.Командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота (2012—2013). С августа 2013 года по декабрь 2019 года - заместитель командующего Северным флотом РФ.Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря 2020 г. назначен начальником Военно-морской академии им . Кузнецова».Возглавлял боевой поход в Средиземное море отряда кораблей Северного флота во главе с тяжелым крейсером Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов и тяжелым атомным ракетным крейсером Петр Великий.Контр-адмирал (2011). Вице-адмирал (2014).10 августа 2022 года приказом министра обороны России №638 назначен временным исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом, сменив на этом посту адмирала Игоря Осипова.14 сентября 2022 года указом Президента России №638 назначен командующим Черноморским флотом, 7 октября проведена торжественная церемония вручения штандарта новому командующему.6 июня 2023 года присвоено воинское звание адмирал.в результате спецоперации ССО ВС Украины от ракетного удара по зданию штаба ЧФ РФ с использованием крылатых ракет Storm Shadow/SCAL-P.Женат, трое сыновей.Соколов Виктор Николаевич ответственен за дестабилизацию Украины и российскую военную агрессию, подрывающую суверенитет и территориальную целостность Украины.