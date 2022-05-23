Генерал Канамат Боташев погиб в Украине. Его самолет Су-25 сбили украинские десантники. ФОТО

Канамат Боташев был уволен из армии рф

После увольнения работал в аэроклубе

Вчера 22 мая, украинские десантники, вероятно, сбили над Луганщиной самолет, который пилотировал российский генерал. Это следует из обсуждения в одном из сообществ российского сегмента, посвященном военной авиации. Администратор телеграмм-канала разместил пост, в котором сообщил про гибель высокопоставленного пилота.После чего участники сообщества начали выяснять в комментариях, кто погиб. Один из участников обсуждений рассказал подробности: "Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы, второй – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все".Чуть позже, администратор удалил этот комментарий. Однако другие участники продолжили обсуждение используя инициалы – К.Х.Б.Комментарии участников одного из российских сообществ в телеграммеВероятно, погибший, о котором говорили россияне, это– скандально известный генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации, 1959 г.р.Канамат Боташев, генерал-майор ЗС РФИменно цитату из его интервью изданию Prospect.Северный Кавказ и привели в сообществе.Правда, Боташев был уволен из рядов армии еще в 2013 году. Боташев являлся фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали уничтожение боевого самолета Су-27.По информации Новой газеты, Боташев в 2012 году прибыл в военную часть 23326-2, где попросил ее командира Евгения Олейника, своего товарища, "покатать" на Су-27УБ. Боташев сел в кресло второго пилота и вместе с Олейником они совершили несколько маневров в воздухе. Однако Боташев захотел выполнить фигуру высшего пилотажа "колокол", после чего пилоты потеряли контроль над машиной и катапультировались. Их обоих уволили из рядов армии.До этого Боташев командовал авиабазой "Балтимор" в Воронеже. Ранее там базировались бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-25. В настоящее время – бомбардировщики Су-34.Канамат Боташев, 2021 г.После своего позорного увольнения, до войны в Украине, Боташев работал в ДОСААФ РФ в должности заместителя директора аэроклуба в Санкт-Петербурге.Вероятная гибель 63-летнего отставного генерала майора за штурвалом боевого самолета Су-25 вызывает удивление. Непонятно, в каком статусе он участвовал в боевых действиях.Не исключено, что Ботышев стал наемником в ППК "Вагнер". О наличии у этого НПФ собственной штурмовой авиации сообщал 10 мая связанный с "Вагнером" телеграмм-канал:"Слухи об авиации над Попасной с нетрадиционной для ПКС России и ВВС Украины маркировкой появились. В мире сейчас тренд на каршеринг, “оркестр” уже давно пользуется плейншерингом, кто в теме, тот знает”.Фото горящего российского штурмовика Су-25 "Грач", май 2022, Источник: Командование ДШВНапомним, 22 мая 2022 года украинские десантники отчитались об уничтоженном Су-25. При этом 80 бригада ДШВ использовала ПЗРК Игла.