Живой Журнал

Живой Журнал - обзор блогосферы и соцсетей.
Сегодня: Понедельник, 23 Мая 2022    20:08:54
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Май » 23 » 15:22:36

Генерал Канамат Боташев погиб в Украине. Его самолет Су-25 сбили украинские десантники. ФОТО

Сегодня, 15:22:29 517 0 Есть видео! Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Генерал Канамат Боташев погиб в Украине. Его самолет Су-25 сбили украинские десантники. ФОТО

Вчера 22 мая, украинские десантники, вероятно, сбили над Луганщиной самолет, который пилотировал российский генерал. Это следует из обсуждения в одном из сообществ российского сегмента, посвященном военной авиации. Администратор телеграмм-канала разместил пост, в котором сообщил про гибель высокопоставленного пилота.

После чего участники сообщества начали выяснять в комментариях, кто погиб. Один из участников обсуждений рассказал подробности: "Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы, второй – бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все".

Чуть позже, администратор удалил этот комментарий. Однако другие участники продолжили обсуждение используя инициалы – К.Х.Б.
 


Комментарии участников одного из российских сообществ в телеграмме

Вероятно, погибший, о котором говорили россияне, это Боташев Канамат Хусеевич – скандально известный генерал-майор Вооруженных сил Российской Федерации, 1959 г.р.
Канамат Боташев, генерал-майор ЗС РФ

Именно цитату из его интервью изданию Prospect.Северный Кавказ и привели в сообществе.

Канамат Боташев был уволен из армии рф

Правда, Боташев был уволен из рядов армии еще в 2013 году. Боташев являлся фигурантом уголовного дела. Ему инкриминировали уничтожение боевого самолета Су-27.

По информации Новой газеты, Боташев в 2012 году прибыл в военную часть 23326-2, где попросил ее командира Евгения Олейника, своего товарища, "покатать" на Су-27УБ. Боташев сел в кресло второго пилота и вместе с Олейником они совершили несколько маневров в воздухе. Однако Боташев захотел выполнить фигуру высшего пилотажа "колокол", после чего пилоты потеряли контроль над машиной и катапультировались. Их обоих уволили из рядов армии.

До этого Боташев командовал авиабазой "Балтимор" в Воронеже. Ранее там базировались бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-25. В настоящее время – бомбардировщики Су-34.

Канамат Боташев, 2021 г.

После увольнения работал в аэроклубе

После своего позорного увольнения, до войны в Украине, Боташев работал в ДОСААФ РФ в должности заместителя директора аэроклуба в Санкт-Петербурге.

Вероятная гибель 63-летнего отставного генерала майора за штурвалом боевого самолета Су-25 вызывает удивление. Непонятно, в каком статусе он участвовал в боевых действиях.

Не исключено, что Ботышев стал наемником в ППК "Вагнер". О наличии у этого НПФ собственной штурмовой авиации сообщал 10 мая связанный с "Вагнером" телеграмм-канал:

"Слухи об авиации над Попасной с нетрадиционной для ПКС России и ВВС Украины маркировкой появились. В мире сейчас тренд на каршеринг, “оркестр” уже давно пользуется плейншерингом, кто в теме, тот знает”.
 
Фото горящего российского штурмовика Су-25 "Грач", май 2022, Источник: Командование ДШВ Фото горящего российского штурмовика Су-25 "Грач", май 2022, Источник: Командование ДШВ

Напомним, 22 мая 2022 года украинские десантники отчитались об уничтоженном Су-25. При этом 80 бригада ДШВ использовала ПЗРК Игла.

Видео: Канамат Хусеевич Боташев погиб в Украине. Су-25 сбили стингером


Тэги: некрологи, генерал, россия, война в Украине
Комментариев: 0
Полезное объявление:

Новости по теме: