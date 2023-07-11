Генерал Олег Цоков погиб в Украине, спасаясь от ВСУ

Украинские источники, а также популярный российский телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщают о гибели российского генерала Олега Цокова в Бердянске. Как он мог там оказаться? Объясняет специальный корреспондент Би-би-си Илья БарабановУтром 11 июля советник украинского мэра оккупированного Россией Мариуполя Петр Андрющенко, а также несколько украинских телеграм-каналов сообщили о том, что в Бердянске погиб командующий 144-й мотострелковой дивизией генерал-лейтенантПервые сообщения о гибели Цокова вызывали серьезные сомнения, поскольку 144-я дивизия, которой он до недавнего времени руководил, участвует в боевых действиях на Лиманском направлении в Луганской области.В сентябре 2022 года военнослужащие этого соединения чуть было не попали в окружение во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области, а в последующие месяцы новости об их действиях на линии фронта поступали исключительно с территории Луганской области – об этом писали и провоенный российский телеграм-канал «Рыбарь», и украинский военный аналитик из группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Сообщалось также, что часть военнослужащих бригады находится на полигонах в Беларуси.В середине июня сообщалось, что военнослужащие 144-й дивизии могли понести значительные потери неподалеку от Кременной в Луганской области, когда их построили и они ожидали выступления командующего 20-й армией, генерала Сухраба Ахмедова, но вместо этого были обстреляны ВСУ.Телеграм-канал «Военный осведомитель» (более 600 тысяч подписчиков) в своем сообщении о гибели Цокова приводит следующие сведения: «В результате удара британскими крылатыми ракетами Storm Shadow по ЗКП 58-й армии в районе Бердянска погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков».Официальных сообщений о повышении Цокова до заместителя командующего Южным военным округом министерство обороны России не делало. Однако в условиях боевых действий ведомство регулярно либо вовсе не сообщает о перестановках в командном составе российской армии, либо делает это с большой задержкой.Если Цоков и правда получил такое повышение, то это объясняет, как он мог оказаться не в Луганской области, а в Бердянске.Утром же 11 июля местные источники сообщили о серии прилетов по Бердянску. По словам местных жителей, один из ударов пришелся по отелю «Дюна», который находится в Бердянске по адресу Тенистый бульвар, 22. Если командный пункт 58-й армией находился там, то Цоков мог погибнуть в результате именно этого удара.