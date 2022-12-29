Владислава была гордостью ВУЗа и своих родителей. Во время полномасштабного вторжения рф, она пошла на фронт добровольцем, служила медиком, а затем оператором аэроразведки в подразделении "Хартия", товарищи дали ей позывной "Аида". Погибла 28 декабря. Ей было 28 лет.

Вечная слава и память нашим павшим!

Постоянно училась

Командир Хартии Всеволод Кожемяко заявил в Facebook, что Влада была очень жадная новым знаниям.

«Она постоянно училась военному делу. Она пришла к нам как медик, но работала и в разведке и потом стала пилотом дронов разного назначения-разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе», - написал он.

По его словам, Черных была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождены от них украинской земли.

«Не раз выполняла очень сложные боевые задачи. Всегда сконцентрированная, уверенная в себе и в правоте дела, с хорошим чувством юмора, образованная…очень эффективная и в то же время скромная», — написал он.

Кожемяко рассказал, что всего несколько недель назад она спасла жизнь тяжело раненному побратиму, оказав ему первую помощь на поле боя, когда их экипаж БПЛА попал огонь вражеского вертолета.

Вчера на фронте погибла "Аида" — медик Владислава Черных. Об этом официально сообщил Национальный фармацевтический университет, где девушка была аспиранткой. Она - дочь почетного ректора Университета Валентины Черных.