Вчера на фронте погибла "Аида" — медик Владислава Черных. Об этом официально сообщил Национальный фармацевтический университет, где девушка была аспиранткой. Она - дочь почетного ректора Университета Валентины Черных.
Владислава была гордостью ВУЗа и своих родителей. Во время полномасштабного вторжения рф, она пошла на фронт добровольцем, служила медиком, а затем оператором аэроразведки в подразделении "Хартия", товарищи дали ей позывной "Аида". Погибла 28 декабря. Ей было 28 лет.
Вечная слава и память нашим павшим!
Постоянно училась
Командир Хартии Всеволод Кожемяко заявил в Facebook, что Влада была очень жадная новым знаниям.
«Она постоянно училась военному делу. Она пришла к нам как медик, но работала и в разведке и потом стала пилотом дронов разного назначения-разведчиков, бомбардировщиков, камикадзе», - написал он.
По его словам, Черных была сфокусирована на уничтожении оккупантов и освобождены от них украинской земли.
«Не раз выполняла очень сложные боевые задачи. Всегда сконцентрированная, уверенная в себе и в правоте дела, с хорошим чувством юмора, образованная…очень эффективная и в то же время скромная», — написал он.
Кожемяко рассказал, что всего несколько недель назад она спасла жизнь тяжело раненному побратиму, оказав ему первую помощь на поле боя, когда их экипаж БПЛА попал огонь вражеского вертолета.