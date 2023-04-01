Погиб «Моджахед» - Ляшук Даниил Александрович. БИОГРАФИЯ

Биография. Ляшук Даниил Александрович (Моджахед, Deni Vendetti) родился 1 ноября 1995 года в городе Брест, Республика Беларусь.
Украинский военный, участник российско-украинской войны, общественный активист, музыкант. Основатель и командир боевой группы Vendetta. Награжден званием Народный Герой Украины.
Даниил Ляшук родился в городе Брест. С детства занимался спортом, в частности, боевыми искусствами. В 12 лет увлекся музыкой в стиле RAP и начал записывать собственные треки. В 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка в СевНТУ (Севастополь).
Начало военного пути
После аннексии Крыма в 2014 году принял решение воевать на стороне Украины и вступил в ряды добровольческого батальона, действовавшего на востоке Украины в зоне ООС ( АТО ). 19 января 2015 года во время боевых действий в районе станицы Луганской получил тяжелое ранение.
Уголовное преследование
В том же 2015 году Даниил Ляшук был задержан по уголовно-политическому делу против батальона "Торнадо". Ляшуку были представлены обвинения в ряде тяжких преступлений, которые он отвергает. Также в своих дальнейших интервью Даниил Ляшук подчеркивал, что не знал об уголовных мотивах Руслана Онищенко (бывший командир батальона "Торнадо") и его заработках на контрабандных потоках.
Упреки главы военной прокуратуры, называвшей Ляшука "жесточайшим и опасным бойцом батальона", Даниил также опровергает, называя политически ангажированными.
Освобождение из-под ареста и последующая военная служба
В июне 2021 года Даниил Ляшук был освобожден по решению суда. Данный факт Даниил, в частности, называет одним из доказательств его непричастности к уголовным обвинениям. Также Ляшук в YouTube-эфирах заявил, что не поддерживал связи с бывшим командиром Торнадо, Русланом Онищенко.
После начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 Даниил Ляшук снова ушел на фронт. Защищал Киев и пригород Киева как доброволец. Весной 2022 года участвовал в боях за Харьков. В июле 2022 года официально вступил в ряды ВСУ. Был направлен на защиту Николаевщины. Проводил диверсионные работы на территории оккупированной Херсонской области.
Второе ранение
18 августа 2022 года во время выполнения боевого задания был вторично тяжело ранен. Получил осколочное поражение живота, легких и печени. Несмотря на этот факт, вместе со своей группой взял в плен двух русских солдат.
После ряда операций и реабилитации снова стал в строй. По состоянию на начало 2023 года был военнослужащим в рядах Вооруженных сил Украины. Продолжал заниматься параллельно музыкой и волонтерством.
Смерть
Даниил Ляшук погиб 1 апреля 2023
в боях под Бахмутом Донецкой области Украины.