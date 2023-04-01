На войне в Украине погиб Даниил «Моджахед» Ляшук

Сегодня стало известно, что на войне в Украине погиб белорусский доброволец Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". В религиозной организации "Ислам в Украине" рассказали, что боец был смертельно ранен на Бахмутском направлении, однако не уточнили, когда это произошло.На смерть военного отреагировал один из его побратимов Дмитрий Линько."Для меня было честью сражаться вместе, брат Моджахед. Еще попьем крепкого чаю в лучшем из миров. Да примет Аллах твою душу", — написал он.Кроме того, актер и общественный деятель Станислав Домбровский рассказал, что тело Даниила Ляшука уже забрали и отправят в Беларусь на похороны.Собратья сообщили, что будут требовать от украинских властей присвоить погибшему званию Героя Украины и присвоить его посмертно украинское гражданство, о котором "Моджахед" мечтал.