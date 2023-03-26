Герой России Дмитрий Лисицкий ликвидирован в Украине спасаясь от ВСУ

Украинские воины снова отомстили за Иловайск - ликвидировали командира 1-го батальона 247-го десантно-штурмового полка Дмитрия Лисицкого. Он командовал батальонной тактической группой 247-го полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко. За войну в Украине в январе 2015-го года Лисицкий был награждён званием Герой России.









Напомним, 29 марта 2022 года в Украине было уничтожено все командование 331-го костромского гвардейского парашютно-десантного полка РФ, ответственного за "Иловайский котел" 2014-го года. Сегодня 247-й полк РФ несёт большие потери во время вторжения в Украину в 2023-м году, ликвидация Лисицкого серьезно ослабит боеспособность полка.Напомним, 29 марта 2022 года в Украине было уничтожено все командование 331-го костромского гвардейского парашютно-десантного полка РФ, ответственного за "Иловайский котел" 2014-го года.

Отметим, что 11 и 15 марта 2023 стало известно о гибели в Украине ефрейтора 331-го полка Леонида Пантелеева, старшего лейтенанта Николая Сымова, сержанта Максима Воротынцева и контрактника Клима Абрамова.



Напомним, в Офисе Генпрокурора пришли к выводу, что Россия заранее спланировала Иловайскую трагедию. Добавим, что информация о военном преступлении России в Иловайске передана в Международный уголовный суд в Гааге.

Досье: Лисицкий Дмитрий Михайлович





За время службы неоднократно принимал участие в боевых операциях в Чечне, Абхазии - во время оккупации части Грузии, на Северном Кавказе и в Украине. Российский военнослужащий. Капитан. Герой Российской Федерации. Командир 2 десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого кавказского казачьего десантно-штурмового горного полка.За время службы неоднократно принимал участие в боевых операциях в Чечне, Абхазии - во время оккупации части Грузии, на Северном Кавказе и в Украине. Указом Президента РФ Путина от 22 января 2015 года "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга", капитану Лисицкому Дмитрию Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Награда была вручена в Кремле 20 февраля 2015 года Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.

Герой Российской Федерации (22.01.2015);

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (с изображением мечей) (2003);

Медаль Суворова (2000);

Мастер спорта России;

Почетный гражданин Благодарненского муниципального района Ставропольского края (22.06.2017).

Защитники Украины из ВСУ успешно ликвидировали топ-офицера российской армии Дмитрия Лисицкого, который устроил Иловайский котел для украинских солдат в 2014 году. Возмездие настигло оккупанта, пусть и не сразу.Об этом сегодня, 26 марта сообщил военный журналист Юрий Бутусов, а позже подтвердили российские СМИ.