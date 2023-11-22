Умер чемпион мира по кикбоксингу Сергей Лысюк: медики 10 дней боролись за жизнь защитника

В результате тяжелейших ранений, полученных в боях с российскими оккупантами, умер многократный чемпион Украины, Европы и мира по кикбоксингу Сергей Лысюк. Врачи Днепра около 10 дней боролись за жизнь титулованного спортсмена и защитника из Черниговской области, но травмы оказались слишком тяжелыми.

"Сегодня пришло известие, от которого опускаются руки, душа замирает и не хочется ничего. От тяжелых ран скончался Сергей Лысюк. Гордость всей спортивной Украины. Светлый и добрый человек – и это не просто слова. Он таким был – удивительно добрым и порядочным", – говорится в сообщении workhard.chernigov.

"На войну пошел добровольцем. Год ходил с собратьями по дорогам подвига, боли и страданий. Одна из дорог стала последней для Сергея. Так жаль, когда погибает такой сильный, подготовленный, обласканный любовью тысячи людей… Такой молодой", – отреагировали на трагедию представители ресурса.

Сергей был очень титулованным бойцом – заслуженным мастером спорта Украины и шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 году Лысюк решил взять в руки оружие и отправиться на фронт.

В последнее время кикбоксер защищал свою землю и семью от агрессии РФ на Донецком направлении. 12 ноября стало известно, что выполняя боевое задание в одной из самых горячих точек Донбасса он подорвался на мине.

В результате подрыва Сергей получил очень тяжелые ранения, медикам пришлось ампутировать ему ногу. Порядка 10 дней врачи в Днепре боролись за жизнь защитника из Черниговской области, но 22 ноября стало известно, что в этом поединке Лысюк, к сожалению, уступил...

"Мой оптимистичный и справедливый ангел! Сегодня мы вместе с тобой проиграли бой за твою жизнь. Ни на минуту не сомневаюсь, что ты сделал все, что было возможно и невозможно, чтобы жить! Ты всегда улыбался в ответ на какие-либо трудности и смеялся в глаза опасности, всегда был честным, справедливым и очень скромным. Ты был моим мужем, другом, братом, моей жизнью! Пожалуй, на небесах тоже нужно кого-то защищать, иначе они бы не забрали тебя у нас. Не хочу верить, что уже не увижу твоей улыбки… Как и обещала, не буду плакать. Я помолюсь и поцелую нашего сына, как ты всегда просил... Люблю тебя безгранично", – написала жена Елена.

У защитника остался маленький сын.

Ранее сообщал, что в боях за левый берег Херсонской области погиб шахматист, спасавший жизни. Знакомые спортсмена отметили, что российские снайперы первыми пытаются "снять" медиков".