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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Ноябрь » 29 » 01:36:58
 

Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб: подорвался на мине под Херсоном

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Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб: подорвался на мине под Херсоном

Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября в зоне проведения путинской спецоперации в Украине, сообщают военные информационные каналы РФ.
 
По предварительным данным, смерть высокопоставленного российского военного преступника наступила в результате подрыва автомобиля на мине. На момент гибели Завадский занимал должность заместителя командующего 14-го армейского корпуса ВС РФ.
 
СМИ сообщают, что генерал-майор Завадский подорвался на своей же мине, в тылу на Херсонском направлении.

Завадский Владимир Васильевич

Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. Выпускник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года.
 
В 2000 году окончил Московское общевойсковое командное училище, 1 батальон.
 
Командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном.
 
В 2010 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ.
 
В дальнейшем воинскую службу проходил на должностях заместителя командира учебного танкового полка, заместителя начальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии.
 
Награждён орденом Мужества, ведомственными медалями.
 
С августа 2018 по июнь 2021 был командиром гвардейской танковой Кантемировской дивизии, которая дислоцируется в Московской области.
 
Сообщают, что на момент гибели был заместителем 14 Армейского корпуса.
 
Остались жена и двое сыновей. Один из сыновей является суворовцем Тверского суворовского военного училища.

По данным OSINT-аналитиков InformNapalm:
  • Завадский ранее был командующим Таманской дивизией, якобы был ранен в районе Изюма Харьковской области и сумел раненым эвакуировался.
  • Примечательно, что портрет молодого Завадского был использован для рекламы военной службы по контракту.
  • Стоит отметить, что все социальные сети семьи Завадских были удалены. В частности, странички сыновей во "ВКонтакте" и родителей — в "Одноклассниках".
Тэги: генерал, ВСУ, россия, война в Украине, некрологи

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