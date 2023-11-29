Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб: подорвался на мине под Херсоном

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По предварительным данным, смерть высокопоставленного российского военного преступника наступила в результате подрыва автомобиля на мине. На момент гибели Завадский занимал должность заместителя командующего 14-го армейского корпуса ВС РФ.

СМИ сообщают, что генерал-майор Завадский подорвался на своей же мине, в тылу на Херсонском направлении.

Завадский Владимир Васильевич

Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. Выпускник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года.

В 2000 году окончил Московское общевойсковое командное училище, 1 батальон.

Командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном.

В 2010 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ.

В дальнейшем воинскую службу проходил на должностях заместителя командира учебного танкового полка, заместителя начальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии.

Награждён орденом Мужества, ведомственными медалями.

С августа 2018 по июнь 2021 был командиром гвардейской танковой Кантемировской дивизии, которая дислоцируется в Московской области.

Сообщают, что на момент гибели был заместителем 14 Армейского корпуса.

Остались жена и двое сыновей. Один из сыновей является суворовцем Тверского суворовского военного училища.



По данным OSINT-аналитиков InformNapalm:

Завадский ранее был командующим Таманской дивизией, якобы был ранен в районе Изюма Харьковской области и сумел раненым эвакуировался.

Примечательно, что портрет молодого Завадского был использован для рекламы военной службы по контракту.

Стоит отметить, что все социальные сети семьи Завадских были удалены. В частности, странички сыновей во "ВКонтакте" и родителей — в "Одноклассниках".

Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября в зоне проведения путинской спецоперации в Украине, сообщают военные информационные каналы РФ.