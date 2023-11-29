Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб: подорвался на мине под Херсоном

Российский генерал-майор Владимир Завадский погиб 28 ноября в зоне проведения путинской спецоперации в Украине, сообщают военные информационные каналы РФ.
По предварительным данным, смерть высокопоставленного российского военного преступника наступила в результате подрыва автомобиля на мине. На момент гибели Завадский занимал должность заместителя командующего 14-го армейского корпуса ВС РФ.
СМИ сообщают, что генерал-майор Завадский подорвался на своей же мине, в тылу на Херсонском направлении.
Завадский Владимир Васильевич
Владимир Завадский родился 11 января 1978 года. Выпускник Ульяновского гвардейского суворовского военного училища 1995 года.
В 2000 году окончил Московское общевойсковое командное училище, 1 батальон.
Командовал мотострелковым взводом, ротой, батальоном.
В 2010 году окончил Общевойсковую академию ВС РФ.
В дальнейшем воинскую службу проходил на должностях заместителя командира учебного танкового полка, заместителя начальника учебного центра, начальника штаба мотострелковой бригады, командира мотострелковой бригады, командира мотострелковой дивизии.
Награждён орденом Мужества, ведомственными медалями.
С августа 2018 по июнь 2021 был командиром гвардейской танковой Кантемировской дивизии, которая дислоцируется в Московской области.
Сообщают, что на момент гибели был заместителем 14 Армейского корпуса.
Остались жена и двое сыновей. Один из сыновей является суворовцем Тверского суворовского военного училища.
По данным OSINT-аналитиков InformNapalm:
- Завадский ранее был командующим Таманской дивизией, якобы был ранен в районе Изюма Харьковской области и сумел раненым эвакуировался.
- Примечательно, что портрет молодого Завадского был использован для рекламы военной службы по контракту.
- Стоит отметить, что все социальные сети семьи Завадских были удалены. В частности, странички сыновей во "ВКонтакте" и родителей — в "Одноклассниках".