Уроженец села Ветлы на Волыни, будучи генералом русской армии, воюет на стороне врага против своей Родины и против своего брата - полковника ВСУ. Об этом писали в "Волынских новостях".

Один брат - прославленный воин ВСУ, имеющий звание полковника и стоящий на защите Украины, а другой - предатель Родины, не первый год воюющий против нашего государства.

Генерал-лейтинант Михаил Зусько оказался бездарным командиром российской 58 армии, понесшей непоправимые потери на николаевском направлении благодаря успешным действиям украинских Вооруженных Сил. Военный преступник принимал участие в войне против Украины еще в 2014 году.

"Я не знаю, как его назвать. Это изверг. Он уроженец села Ветлы, но уехал отсюда еще в 1989 году. 33 года он у нас не проживает. В последний раз он был в Ветлах в 2012 году", - рассказала глава сельсовета Любовь Павлик.

До 2007 года его портрет висел в школе, где окончил 10 классов, а затем поступил в рязанское училище.

"В школе был середнячком, но после десяти классов, как пошел в рязанское училище, так там и остался. Мы им и гордились, он был примером для детей", - сказала председатель сельского совета.

Фото: uk.wikipedia.org

Однако тот, кем гордились односельчане, даже не приехал из России на похороны родной матери, умершей 2 года назад. Местные жители говорят, что перед смертью мать Михаила Зуська, предателя Украины, отказалась от своего сына.

В ходе нового этапа войны страны-террориста России против Украины под командованием генерала Зуська был беспощадно уничтожен целый батальон тактической группы 7-й гвардейской дивизии оккупантов, тщетно пытаясь оккупировать украинский город Вознесенск. К тому же, горе-генерал потерял боевую тактическую группу 20-й мотострелковой дивизии в безуспешном наступлении на Николаев.

"Генерал-лейтенант Михаил Зусько, начальник штаба группировки «Запад», которая контролировала Балаклею, Гусаровку, Щуровку, Байрак, Вербовку, Яковенково, Волчий Яр, Червоный Яр, Семёновку, Богодаровку, Николаевку. Я не хочу ни на что намекать, но генерал Зусько — уроженец села Ветлы Волынской области и имеет родного брата полковника ВСУ, прямо сейчас сражающегося против России. Звучит, как сюжет кино, но судя по всему, так и есть", - пишут пропагандисты.

Видео из родного села генерала-манкурта