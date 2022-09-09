ВСУ затрофеили редкий экземпляр: российский РЛС «Зоопарк-1М» готов работать на ВСУ. ФОТО

В Харьковской области Вооруженные силы Украины захватили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М". Теперь он будет работать в интересах ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Это первый подобный радиолокационный комплекс такого класса, который удалось захватить целым и невредимым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Парад кац*пского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши козаки затрофеили "очень редкого зверя". Это первый, с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", захваченный у кац*пов", – идется в сообщении.

РЛК "Зоопарк-1М" – это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС). Впервые был представлен широкой публике на авиасалоне МАКС-2013.



Предназначен для эффективной борьбы со ствольной артиллерией и ракетными комплексами противника путем выявления их позиций при ведении огня минами, снарядами, ракетами. Способен наводить российские артиллерийские системы "Мста-С" и "Коалиция", РСЗО "Смерч", ОТРК "Точка-У" и другие.

В состав комплекса входят: радиолокационная станция разведки позиций ракет и артиллерии 1Л261; машина технического обслуживания 1И38; резервная электростанция ЭД60. Предусмотрена возможность выполнения задач без вспомогательных единиц техники, силами только РЛС 1Л261.