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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Сентябрь » 9 » 22:59:50

ВСУ затрофеили редкий экземпляр: российский РЛС «Зоопарк-1М» готов работать на ВСУ. ФОТО

Вчера, 22:59:14 283 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ затрофеили редкий экземпляр: российский РЛС «Зоопарк-1М» готов работать на ВСУ. ФОТО

В Харьковской области Вооруженные силы Украины захватили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М". Теперь он будет работать в интересах ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Это первый подобный радиолокационный комплекс такого класса, который удалось захватить целым и невредимым (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Парад кац*пского ленд-лиза продолжается. На этот раз наши козаки затрофеили "очень редкого зверя". Это первый, с начала полномасштабного вторжения рабочий экземпляр РЛК разведки и контроля стрельбы 1Л219 "Зоопарк-1", захваченный у кац*пов", – идется в сообщении.


В Харьковской области ВСУ захватили российский РЛК ''Зоопарк-1М'' В Харьковской области ВСУ захватили российский РЛК ''Зоопарк-1М''
В Харьковской области ВСУ захватили российский РЛК ''Зоопарк-1М'' В Харьковской области ВСУ захватили российский РЛК ''Зоопарк-1М''

 

РЛК "Зоопарк-1М" – это радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС). Впервые был представлен широкой публике на авиасалоне МАКС-2013.


Предназначен для эффективной борьбы со ствольной артиллерией и ракетными комплексами противника путем выявления их позиций при ведении огня минами, снарядами, ракетами. Способен наводить российские артиллерийские системы "Мста-С" и "Коалиция", РСЗО "Смерч", ОТРК "Точка-У" и другие.

В состав комплекса входят: радиолокационная станция разведки позиций ракет и артиллерии 1Л261; машина технического обслуживания 1И38; резервная электростанция ЭД60. Предусмотрена возможность выполнения задач без вспомогательных единиц техники, силами только РЛС 1Л261.

  • Напомним, что 19 августа 2022 в Запорожской области украинские воины уничтожили редкий радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1". С его помощью оккупанты корректировали огонь своей артиллерии.
  • Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины ведут успешное контрнаступление на Харьковщине. Благодаря умелым и слаженным действиям подразделений и поддержке населения защитники продвинулись на этом направлении почти на 50 км за три дня и освободили Балаклею.
  • Оккупанты в панике бегут и оставляют все свое имущество на позициях. В частности, в Харьковской области захватчики даже бросили свои боеприпасы, которые ВСУ забрали себе как трофеи.
Тэги: россия, ВСУ, война в Украине
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